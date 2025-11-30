Distribuir Rp. 3 mil millones para las víctimas del desastre en Aceh a Sumatra Occidental, Bahlil da estas instrucciones a los cuadros

Jacarta – Presidente General del Partido Golkar, Bahlil Lahadalia expresó su profundo pesar y preocupación por el desastre. inundación que afectó a varias zonas de AcehSumatra del Norte (Sumatra del Norte), y Sumatra Occidental (Alarde). Este desastre ha causado sufrimiento a miles de residentes, ha dañado asentamientos y ha perturbado las actividades económicas de la comunidad.

«Damas y caballeros, nosotros en el Partido Golkar lamentamos el desastre que sufrió nuestros hermanos y hermanas. Esperamos que las víctimas reciban fuerza y ​​fortaleza y que su condición se recupere rápidamente», dijo Bahlil en su declaración, el domingo 30 de noviembre de 2025.

Esto se hizo como una forma de preocupación, el Consejo de Liderazgo Central (DPP) del Partido Golkar distribuyó ayuda por valor de 3.000 millones de IDR. Esta asistencia tiene como objetivo apoyar la gestión de emergencias, ayudar con las necesidades básicas de la comunidad y acelerar el proceso de recuperación en las áreas afectadas.

«Golkar está presente no sólo en la política, sino también en la acción real de la sociedad. Esperamos que esta ayuda pueda aliviar la carga de los residentes y ser un estímulo para recuperarse», afirmó.



Personal del TNI evacua a los residentes afectados por las inundaciones en el centro de Aceh

Bahlil también ordenó a todos los elementos de Golkar, tanto en el poder ejecutivo como en el legislativo, que participen activamente en la gestión de inundaciones. Esta directiva subraya que la preocupación de Golkar se materializa no sólo mediante la ayuda material, sino también mediante el trabajo real de los cuadros sobre el terreno.

Bahlil también invitó a todos los elementos de la nación a unirse, fortalecer la solidaridad y garantizar que la gestión de desastres se lleve a cabo de forma rápida y precisa.

«Este desastre es una prueba de nuestra unión. Con la cooperación mutua, definitivamente podremos superar este momento difícil», concluyó.