Distribuir más de RP. 15 mil millones, los alumnos de FHUI pueden ganar 1,000 becas cada año

Yakarta, Viva – Presidente candidato de la Asociación de Antiguos Alumnos Universidad de Indonesia (Deberías re) Período 2025-2028, M. Pradana Indraputra, lanzó un programa de 1,000 Beca ‘Ciencias en crecimiento’ por año, que lleva el tema «Desarrollo legal continuo: desde el intercambio hasta la beca».

Leer también: La interfaz de usuario analiza la forma de instituciones de seguros para ex alumnos, mira el esquema



Explicado de Pradana, el programa de becas incluyó Educación Específicamente profesión Abogado (PKPA) y certificación profesional legal.

«El lanzamiento es uno de los programas superiores del ‘Movimiento de Growing Movement de UI’, que estiramos en el período de campaña para la elección del presidente de Iluni UI», dijo Pradana en su declaración, el miércoles de agosto de 2025.

Leer también: El gobernador Pramono se encuentra con Ahok, ¿qué estás discutiendo?



Explicó que el programa de becas para la creciente ciencia es una forma de compromiso real, para aumentar la capacidad de los ex alumnos de la Universidad de Indonesia, especialmente los graduados de la UI de la Facultad de Derecho (Fhui).

Leer también: El Consejo Masyayikh tiene la capacitación del asesor de Aly, enfatiza que el pesantreno tiene una especialidad



A través de la cooperación con el Dr. Faizal Hafied, alumno de FHUI de la clase de FHUI en 2001 de FHUI, así como el presidente del Consejo Nacional de Abogados de Indonesia, las becas de PKPA se otorgarán a 3.000 alumnos en tres años, o 1,000 personas cada año.

«El costo de esta educación defensora alcanza los 5,7 millones de RP por persona. Con esta cooperación, Alhamdulillah podemos distribuir asistencia de más de 15 mil millones de RP en forma de educación especial en la profesión de defensa», dijo.

Pradana cree que esta beca está abierta a los graduados de FHUI de los niveles S1, S2 y S3. «Esta iniciativa es una prueba de que los ex alumnos de la UI todavía tienen una gran preocupación por su alma mater», dijo Pradana.

Además de defender becas, Pradana también reveló que las becas crecen el conocimiento tienen un alcance más amplio, porque están diseñados para apoyar varios campos científicos en la Universidad de Indonesia.

«Además de los defensores, también preparamos becas de investigación especializada para estudiantes de medicina con una cuota de 50 personas cada año. También tenemos asistencia de proyecto final para estudiantes, incluido el apoyo a las prácticas de aprendizaje de campo en la Facultad de Salud Pública que puede alcanzar 250 millones de RP cada año», dijo.

Para obtener información, el equipo de UI creció para preparar también becas IELTS y TOEFL, para apoyar a los estudiantes que desean continuar sus estudios al nivel S2 a través de esquemas de becas internacionales como LPDP.