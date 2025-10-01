Distribuir la ayuda de Rp610 millones para Al Khoziny Ponpes, destacando el estándar de construcción de Pesantren

Sidoarjo, Viva – Ministro de Religión (Ministro de religión) Nasaruddin Umar Revise el manejo de víctimas afectadas por el edificio colapsado De Pesantreno Al KhozinySidoarjo, martes 30 de septiembre de 2025. El Ministro de Religión expresó sus condolencias por los eventos que ocurrieron, así como distribuyendo ayuda de Rp610 millones, y preparó esfuerzos para que los eventos similares no se repitan en el futuro.

Uno de los edificios en el Al-Khoziny Islamic Boarding School se derrumbó el 29 de septiembre de 2025, cuando se usaba oraciones ASR. Basado en los datos de BPBD de Java Oriental, con las 11.00 WIB, había 100 víctimas, que constaban de 26 pacientes hospitalizados, 70 pacientes habían regresado, 3 murieron y se remitió 1 paciente.

El proceso de evacuación aún está en curso con el apoyo de Basarnas, BPBD, TNI y POLRI.

El Ministro de Religión partió de Yakarta para ver la condición de las víctimas, así como el diálogo con el cuidador del Pesantren, el gobierno regional de Java Oriental, así como líderes comunitarios y familias de víctimas. El presente acompañó al Ministro de Religión, personal especial para políticas públicas, desarrollo de medios y recursos humanos Ismail Cawidu, así como el jefe de la Oficina de Relaciones Públicas y Comunicación Pública de Thobib al-Ashhar.



Ministro de Religión Nasaruddin Umar visitó el colapsado Al Khoziny Ponpes Musala

«El desastre que ocurrió ayer por la tarde, además de rezar, también brindamos asistencia inmediata necesaria para salvar la situación aquí para que las condiciones sean mejores. Esperemos que los otros Santri no se traumaten lo más posible, y en la medida de lo posible, puede continuar su educación como de costumbre», dijo el ministro de religión Nasaruddin Umar en Sidoarjo en Sidoarjo en Sidoarjo en Sidoarjo en Sidoarjo en Sidoarjo en Sidoarjo en Sidoarjo en Sidoarjo en Sidoarjo, en Sido

«Dios, Basarnas, BPBD, TNI y Polri, 24 horas tratando de salvar lo que se puede salvar. (Víctimas) Los otros ya están en el hospital. Junto con el gobierno regional de Java Oriental, se han dado instalaciones», continuó.

Según el Ministro de Religión, no fue solo el Ministerio de Religión quien prestó atención a los eventos en el Al Khoziny Boarding. Las instituciones financieras como la Agencia Nacional Amil Zakat (Baznas) también están preocupadas y apoyadas. El objetivo es aliviar la carga de las familias sobre los eventos que ocurrieron en este pesantreno.

«Me acabo de reunir con Pak Kyai (cuidador de Pesantren). El primer enfoque que tomamos es estabilizar las emociones. Cómo crear condiciones para que todos podamos pensar de manera objetiva y positiva. Porque, si estamos en una atmósfera muy precaria, no podemos proporcionar la mejor solución», dijo el Ministro de la Religión.

«También visitamos líderes de la comunidad local, incluido el gobierno regional de Java Oriental, incluidos los padres visitantes que fueron víctimas, cómo aceptar este hecho como un desastre», continuó.

El Ministro de Religión espera que el colapso del colapso en el Al Khoziny Boarding pueda ser un material de lección para no repetirse. Por esta razón, el Ministerio de Religión intentará tomar medidas para minimizar el potencial de eventos similares.

«Por lo tanto, nosotros, como Ministro de Religión, también creamos una disposición especial de que la construcción de internados islámicos y madrasas y lo que sea, deberíamos prestar atención a las regulaciones aplicables según lo determine el gobierno en el campo del desarrollo», dijo

Como paso anticipatorio, el Ministro de Religión pronto celebrará una reunión con partes relacionadas, especialmente con expertos en el campo del desarrollo. El objetivo es formular una política que pueda usarse como una guía conjunta para las instituciones de educación religiosa y religiosa al construir edificios u otros.

«Nuestra determinación ya no debería tener el mismo evento en el futuro. Tan pronto como sea posible (nosotros) celebraremos una reunión con las partes relacionadas porque no estamos construyendo expertos. Más tarde trabajaremos con partes relacionadas», dijo.

Anteriormente, edificio Musala En Al Khoziny Islamic Boarding (Ponpes) en el distrito de Buduran, Sidoarjo, Java Oriental se derrumbó y sucedió a los estudiantes que rezaban ASR en la congregación o alrededor de 14.40 WIB, lunes 28 de septiembre de 2025.