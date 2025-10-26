Distribuidor oficial de cascos Shark presente en Indonesia

VIVA – Buenas noticias para los amantes. timón alta calidad. Después de ser conocido en la pista de MotoGP y en diversos eventos internacionales, Cascos de tiburón de Francia ahora está oficialmente presente en Indonesia con licencia SNI (Estándar Nacional Indonesio) y certificación a través del Concesionario RD2 Moto Master.

«Somos uno de los principales distribuidores de Shark Helmets Indonesia. Shark es de Francia, y el que ahora ha entrado tiene SNI. El que circulaba hace unos 2-3 años aún no era SNI», dijo el propietario de RD2 Moto Kelapa Gading, Daniel Setiawan Loekito, el domingo 26 de octubre de 2025.

De esta manera, los Shark Helmets que circulan en el mercado nacional ahora no solo ofrecen tecnología de protección de alto nivel, sino que también cumplen con las normas de seguridad nacionales. Esto responde a las necesidades de los conductores que priorizan la seguridad además de la comodidad y un diseño que sigue siendo elegante.

Uno de los principales atractivos de este casco es su reputación en el mundo de las carreras internacionales. Este casco lo utilizan corredores famosos de MotoGP como Johann Zarco y Raúl Fernández. La réplica del modelo de casco del piloto de MotoGP se comercializa en Indonesia a un precio de alrededor de 16 millones de IDR. El precio del casco en sí oscila entre 5 millones de IDR y 16 millones de IDR.

«El (casco) más alto es exactamente el que usan los corredores de MotoGP, Johann Zarco y Raúl Fernandes», volvió a decir.

Uno de los modelos superiores es el Iron GP, ​​un casco integral equipado con un sistema aerodinámico con aletas traseras y aletas laterales que pueden ajustar la dirección del viento.

«Los flaps se pueden abrir y cerrar, de modo que si el viento golpea la esquina, reduce la resistencia de la cabeza, por lo que la presión sobre la cabeza se siente más ligera», explicó.

La presencia de Master Dealer Shark en Indonesia no funciona sólo como un lugar de ventas. Esta tienda, ubicada en el área de Kelapa Gading, en el norte de Yakarta, también pretende ser un espacio para que la comunidad de motociclistas se reúna, debata y comparta experiencias.

Mientras tanto, los servicios prestados por este maestro distribuidor incluyen reparaciones especiales, lavado gratuito, así como repuestos y accesorios difíciles de encontrar en Indonesia. Esta es una buena noticia para los usuarios de cascos premium que a menudo tienen dificultades para encontrar repuestos o servicio posventa.