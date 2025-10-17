Distribuidor de lujo Xpeng se encuentra en Pondok Indah

Jacarta – Fabricante chino de coches eléctricos, xpengexpandió oficialmente su negocio a Indonesia al abrir su primer distribuidor insignia en el área de Pondok Indah, en el sur de Yakarta.

La presencia de este concesionario es el primer paso en la expansión de Xpeng bajo los auspicios de Erajaya Active Lifestyle (ERAL), además de confirmar su seriedad en ingresar al mercado nacional de vehículos eléctricos.

El nuevo concesionario ocupa una superficie de 3.413 metros cuadrados y aplica el concepto 3S (Venta, Servicio y Repuestos). Se afirma que esta instalación adopta los estándares globales de Xpeng para proporcionar servicios de ventas y posventa más integrados.

«La inauguración del distribuidor insignia de Xpeng en Pondok Indah es una manifestación de nuestro compromiso de brindar una experiencia de movilidad inteligente de clase internacional para el pueblo indonesio», dijo Djoihan Sutanto, director ejecutivo de Erajaya Active Lifestyle, en su declaración oficial.

Según Djoihan, la instalación está equipada con un área de servicio premium y expertos certificados por Xpeng International. El objetivo es que los clientes experimenten un servicio rápido, seguro y eficiente.

«Queremos que Xpeng se convierta en un destino de confianza para los clientes que quieran pasarse a los vehículos eléctricos», añadió.

Mientras tanto, James Wu, vicepresidente de Xpeng Global, dijo que Indonesia tiene un gran potencial en el desarrollo de vehículos eléctricos en la región del Sudeste Asiático.

«Xpeng quiere desempeñar un papel activo en la aceleración de la adopción de la movilidad inteligente y sostenible en Indonesia. Creemos que la colaboración con Erajaya proporcionará la mejor experiencia a los clientes», afirmó.

El distribuidor insignia de Xpeng está equipado con 6 puestos de servicio que constan de 1 alineación de ruedas, 2 elevadores de postes y 3 puestos regulares. Además, hay una zona de mini bar y una sala interactiva con la última tecnología de coches eléctricos de Xpeng para brindar una experiencia diferente a los visitantes.

La presencia de Xpeng se suma a la larga lista de marcas chinas que amplían su expansión en el mercado automotriz de Indonesia. Anteriormente, Wuling, BYD y Chery ya habían lanzado modelos de vehículos eléctricos dirigidos a diferentes segmentos.

Con el apoyo de la amplia red empresarial de Erajaya en el sector del estilo de vida digital, se espera que Xpeng se centre en desarrollar un ecosistema de movilidad inteligente que una tecnología, servicios y experiencia de usuario.

Este paso muestra que la competencia en el mercado de automóviles eléctricos de Indonesia no se trata solo de precio, sino también de quién es capaz de brindar el mejor servicio y la mejor experiencia a los consumidores.