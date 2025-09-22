Distribución rápida, Suzuki aumenta XL7 Hybrid Alpha Kuro Sales

Yakarta, Viva – PT Ventas de Suzuki Indomobil (Sis) pone optimismo en el lanzamiento de la última variante Xl7 híbrido alfa kuro. Este modelo está dirigido a poder registrar ventas de alrededor de 300 unidades por mes, apuntando al segmento de familias jóvenes e individuos activos.

El departamento Pt Sis Head 4W Head, Randy R. Murdoko, explicó que la variante de Kuro no solo estaba dirigida a nuevos consumidores, sino también al propietario de XL7 anterior que quería hacer un aumento.

«El mercado principal de XL7 Hybrid Alpha Kuro es una familia joven y activa que necesitan vehículos multipropósito en el segmento SUV«Randy dijo en su presentación recientemente.

Agregó que Suzuki todavía mantiene las ventas de variantes alfa estándar. Se estima que la proyección de absorción del mercado se divide uniformemente, 50 por ciento cada uno para alfa y 50 por ciento para Kuro. Se considera que esta estrategia puede proporcionar una opción más amplia para los consumidores.

Uno de los pasos dados por Suzuki es acelerar la distribución de productos. Desde principios de septiembre, el Alpha Kuro híbrido XL7 ha sido enviado a las redes de distribuidores en toda Indonesia.

«La producción se lleva a cabo en nuestra fábrica en Cikarang. De esa manera, los consumidores no necesitan esperar mucho porque se puede mantener el suministro», dijo.

En la misma ocasión, Suzuki también preparó un programa de apoyo en forma de intercambio. A través de este programa, el antiguo propietario de XL7 puede cambiar fácilmente a la variante Kuro. Esta estrategia está destinada a adoptar a los consumidores leales que desean un refresco de productos.

Por ahora, las ventas Hybrid Alpha Kuro de XL7 se priorizan para el mercado interno. Sin embargo, las oportunidades de exportación permanecen abiertas en el futuro. «Si hay una oportunidad, por supuesto que la consideraremos», dijo Donny Saputra, subdirector gerente de PT SIS.

Con un objetivo de ventas medible, una estrategia de distribución rápida y el apoyo de los programas de ventas, Suzuki es optimista de que XL7 Hybrid Alpha Kuro puede fortalecer la posición de la compañía en el mercado de SUV familiar en Indonesia.