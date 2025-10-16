Disputa sobre el hotel Sultan, Indobuildco dice que no sabía que había una factura de regalías

Jacarta – Audiencia de disputa de tierras Hotel Sultán entre PT Indobuildco y la Secretaría de Estado (Mensesneg) y el Centro de Gestión del Complejo Gelora Bung Karno (PPKGBK) se llevará a cabo nuevamente en el Tribunal de Distrito Central de Yakarta, el jueves 16 de octubre de 2025.

En el juicio que entró en la fase de interrogatorio de testigos, Indobuildco presentó a Yunus Yamanie, Asuntos Generales del Hotel Sultan, que había trabajado durante más de tres décadas. Reveló nuevos hechos que rompieron el pretexto gobierno sobre la factura regalías.

«Nunca he oído hablar ni he sabido de ninguna regalía propuesta por el Ministro de Estado ni por PPKGBK. Acabo de enterarme de los proyectos de ley y las reclamaciones», dijo Yunus ante el panel de jueces.

Yunus también explicó el enorme impacto que había experimentado el Hotel Sultan desde que el gobierno cerró parcialmente el acceso a la zona hotelera en marzo de 2025. Dijo que la tasa de ocupación había caído drásticamente del 90 por ciento habitual a menos del 20 por ciento, provocando enormes pérdidas y malestar entre los empleados.

«Muchos posibles huéspedes han cancelado reservas debido a dificultades de acceso y a informes de disputas. Esto molesta a los empleados y reduce la confianza de los clientes», afirmó.

Anteriormente, el gobierno demandó a PT Indobuildco para que pagara regalías por valor de 742.500 millones de IDR por el uso de tierras estatales en el área de Gelora Bung Karno (GBK). Sin embargo, Indobuildco enfatizó que los Derechos de Uso de Edificios (HGB) No. 26/Gelora y No. 27/Gelora se emiten en terrenos estatales libres, por lo que la extensión de HGB no requiere una recomendación del Ministro de Estado o PPKGBK.

Sin guardar silencio, Indobuildco también presentó una reconvención (reconvención) exigiendo una compensación de alrededor de 28 billones de IDR, incluidas las pérdidas materiales y de reputación causadas.

Además de presentar testigos internos, el Hotel Sultan también trajo a una experta en derecho territorial, la Prof. Elfrida Ratnawati Gultom, SH, M.Hum, profesora de la Universidad Trisakti. En su declaración, Elfrida evaluó que el reclamo de incumplimiento del gobierno necesitaba ser revisado, porque no estaba de acuerdo con la base legal del acuerdo HGB en poder de Indobuildco.

Este caso civil con el número de caso 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst demandó a varias partes, incluido el Ministro de Estado, PPKGBK, el Ministro de ATR/BPN, el Ministro de Finanzas y la Oficina Central de Tierras de Yakarta.