Disparó tres veces frente a la esposa

PerúVIVA – Un diplomático de Indonesia, Zetro Leonardo Purba (40) se convirtió en víctima de un tiroteo brutal en Perú. El trágico evento ocurrió en el distrito de Lince, Kota Lima, el lunes 1 de septiembre de 2025, hora local.

Reportado de InfobasLa policía dijo que el tiroteo tuvo lugar frente al edificio de apartamentos donde vivía la víctima, en Jalan César Vallejo.

Leonardo, que acababa de regresar de la oficina, fue detenido por dos hombres desconocidos que vinieron usando una motocicleta. Sin decir mucho, los perpetradores dispararon tres tiros a la víctima, uno de ellos golpeó la cabeza.

La víctima fue llevada a la Clínica Javier Prado, pero su vida no fue ayudada por las lesiones graves experimentadas. Mientras tanto, la esposa que esperó en la entrada del apartamento sobrevivió al ataque, a pesar de tener que presenciar el trágico momento de primera mano. En la actualidad, él y sus dos hijos están bajo protección policial.

Motivos presuntos e investigaciones policiales

La Policía Nacional de Perú (PNP) realizó inmediatamente una investigación en profundidad relacionada con este caso. El comisionado Guívar dijo que este tiroteo supuestamente fue un asesinato pagado.

«Este es el primer caso de asesinato con indicaciones de pago en el distrito de Lince este año. El motivo que está en el fondo del ataque todavía es que investigamos. No descarta la posibilidad de un elemento de venganza», explicó Noticias de TV Perú.

Basado en la grabación de la cámara de vigilancia, se cree que los perpetradores no son ciudadanos de Perú. La policía también activó el plan de asedio para expandir la búsqueda a otras jurisdicciones. Los funcionarios de la Sección de Investigación Criminal (SEincri) también se movilizaron para recopilar evidencia adicional y examinar las declaraciones de los testigos.

La vida de la víctima en Perú

Los residentes revelaron que Leonardo Zetro Purba solo había estado viviendo en Perú durante cinco meses. Se estableció en un departamento con su esposa y sus dos hijos pequeños. Todos los días, usa una bicicleta como el principal transporte desde el hogar hasta la oficina de la embajada en el área de San Isidro.

La policía sospecha que los perpetradores han observado durante mucho tiempo la rutina de la víctima. El jefe de policía local dijo que Leonardo podría haber sido seguido desde que dejó Avenida Arequipa al condominio. Una vez frente al edificio, se enfrentó inmediatamente y disparo.