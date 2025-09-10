Disparo militar polaco cayendo kamikaze dron russia

Varsovia, Viva – Polonia movilizó la defensa de su propio aire para derribar algunos Avión nirawak quien ingresó al área de aire el miércoles por la mañana, 10 de septiembre de 2025.

Esta es la primera vez que los militares polacos intervienen para interceptar ataques aéreos Rusia Que cruza su territorio, ya que la invasión rusa masiva de Ucrania estalló en 2022.

Donald Tusk, primer ministro de polaco, celebró una reunión de emergencia de la Junta de Ministro a las 8 de la mañana, hora local, y dijo que «continuaba tratando» con el Secretario General. OTANMark Rutte.

«Nos enfrentamos a la provocación a gran escala … estamos listos para evitar dicha provocación. La situación es grave y nadie duda de que debemos prepararnos para varios escenarios», dijo Tusk el miércoles por la mañana. Guardián



Viva militar: avión de combate F-35 y militar polaco F-16

Tusk dijo que Polonia había logrado defenderse del ataque y confirmó que «no hay razón para entrar en pánico», pero agregó que el conflicto militar «estaba más cerca que antes desde la Segunda Guerra Mundial».

Dijo que Polonia usaría el Artículo 4 de la OTAN, pidiendo una consulta formal con la Alianza. El artículo 4 solo se usó siete veces desde que la OTAN se formó en 1949, la última vez en 2022, justo después de la invasión masiva de Ucrania de Rusia.

El comando militar polaco dice que más de 10 objetos pueden causar amenazas de haber sido «neutralizadas» el miércoles por la mañana. «Varios de zumbido quien entró en nuestro espacio aéreo fue derribado. La búsqueda y el esfuerzo para encontrar la ubicación potencial de la caída de estos objetos está en curso «, agregó.

Tusk dijo que se habían producido al menos 19 violaciones del espacio aéreo de Polonia y que algunos de ellos ingresaron a Polonia desde la región de Bielorrusia. Al menos tres drones fueron derribados

El primer ministro holandés, Dick Schoof, dijo que Jet F-35 de su país participó en la misión para interceptar el dron.

Polonia Media dijo que uno de los drones había llegado a un edificio residencial en el este de Polonia. Sin embargo, no ha habido informes directos sobre muertes debido al ataque.

Ucrania insta a la firme respuesta de la OTAN

Rusia lanzó un ataque casi todas las noches contra Ucrina usando un avión sin su gran kamikaze diseñado por Irán e informalmente conocido como «Shahed».

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo el miércoles por la mañana que 415 aviones no tripulados y 40 misiles habían sido utilizados en el ataque de la última noche, en su mayoría apuntando a la región occidental del país. Una persona fue asesinada en la región de Zhytomyr.

Zelensky dijo que el número de aviones no tripulados que ingresan al espacio aéreo polaco mostró que el ataque no podía ser un accidente e instó a los países de la OTAN a lanzar una respuesta firme.

«Moscú siempre prueba los límites posibles, y si no enfrenta una reacción firme, pasará al nuevo nivel de escalada», escribió Zelensky en una carga en las redes sociales.

«Hoy es otro paso de escalada … no uno ‘Shahed’, que puede llamarse un accidente, pero al menos ocho aviones no tripulados dirigidos a Polonia».

Andriy Sybiha, el Ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, instó a los países vecinos a derribar misiles y drones rusos en el espacio aéreo de Ucrania, especialmente en la región occidental del país que está cerca de la frontera con los países de la OTAN.

«Ucrania ha propuesto durante mucho tiempo este paso. Este paso debe ser tomado para la seguridad colectiva», dijo.

Hasta ahora, los países vecinos de Ucrania se negaron a hacerlo, por temor a la posible escalada de los ataques directos de misiles y drones rusos.

Andrius Kubilius, el Comisionado de Defensa de la Unión Europea, dijo que el bloque tenía que construir un «muro de drones» a lo largo de su lado este para evitar tales ataques. «Cooperaremos con países miembros, países fronterizos y Ucrania. Rusia será detenida», escribió en X.

Durante el ataque con drones, la autoridad de Polonia cerró varios aeropuertos, incluido el aeropuerto de Chopin en Varsovia, el aeropuerto más grande del país.

Otros tres aeropuertos también se cerraron debido a la «actividad militar no planificada relacionada con las garantías de seguridad del estado», incluido el centro de logística y el traslado principal de armas en la ciudad de Rzeszów en el sureste de Polonia.

El aeropuerto de Chopin reabrió alrededor de las 07.30 hora local, pero la partida de la mañana se pospuso durante varias horas y varios vuelos que llegaron fueron desviados a otros aeropuertos de Polonia.

Polonia ha sido consciente de los aviones que ingresaron a su área aérea desde el misil de Ucrania dirigido a una aldea en el sur de Polonia en 2022, mataron a dos personas. Sin embargo, anteriormente no había informes de fuerzas de defensa polacas u otras de la OTAN que destruyeron aviones no tripulados.

El ataque de aviones no tripulados ocurrió un día después de que el recién elegido presidente nacionalista polaco, Karol Nawrocki, afirmó que Rusia estaba lista para atacar a más países. «No creemos en las buenas intenciones de Vladimir Putin», dijo a los periodistas el martes en una conferencia de prensa en Helsinki.

Donald Trump había prometido previamente el final de una guerra rápida, pero se demostró que no pudo persuadir a Putin para que apruebe el alto el fuego.

La reunión máxima con Putin en Alaska el mes pasado solo produjo un pequeño resultado, y Kyiv esperaba que Trump ahora aumentara la presión sobre Moscú después de una serie de plazos establecidos por la Casa Blanca para que Rusia fuera ignorado.