Disparo cerca de los CDC, la Universidad de Emory deja al sospechoso muerto y al oficial herido







Un presunto tirador cerca de los campus de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EE. UU. Y Universidad Emory está muerto y un oficial de la ley está herido después de que la policía respondió a los informes de un tirador activo el viernes, dijeron las autoridades. Las autoridades dijeron que ya no había una amenaza para el público. La Universidad de Emory anunció en una publicación sobre X que la orden de refugio en el lugar en el campus había sido levantada, pero para que las personas eviten el área.

En el campus de los CDC, los empleados dijeron que las balas golpearon las ventanas de varios edificios. `Estamos horrorizados por las noticias de la Universidad de Emory y rezando por la seguridad de toda la comunidad del campus, dijo el fiscal general de Georgia, Chris Carr. Alrededor de las 6 pm, una sirena de advertencia sonaba repetidamente cerca del Emory y Campus de CDC.

El campus principal de Emory, el Hospital de la Universidad de Emory y los CDC están rodeados por vecindarios boscosos de Atlanta. Las tres instituciones se alinean Clifton Road. El área es difícil de acceder, y el tráfico notoriamente se ahogó, pero el viernes pocos autos estaban en evidencia. El personal de una tienda de delicatessen cerca del campus cerró las puertas y se agachó por dentro. Brandy Giraldo, director de operaciones del general Muir, dijo que los empleados en el interior escucharon una serie de disparos.

`Suenaba como fuegos artificiales, uno justo tras otro, dijo. El gobierno Brian Kemp elogió los esfuerzos de los primeros en responder. `Dos veces esta semana, los criminales trastornados se han apuntado a inocentes Georgianos‘, Dijo Kemp, refiriéndose al tiroteo en Fort Stewart. `Cada vez, los valientes socorristas corrieron hacia el peligro de someter al tirador y salvar vidas, recordándonos cuán cruciales son ‘.

