Disparar en el New Hampshire Country Club deja a varias personas heridas







A tiroteo En un club de campo dejó múltiples víctimas de disparos, la policía en New Hampshire dijo el sábado por la noche.

La policía de Nashua dijo que la videovigilancia confirmó que había un tirador, y que son la persona detenida por la policía. Dijeron que la escena sigue siendo una investigación activa, pero no hay más peligro para el público.

Los tiroteos ocurrieron en Sky Meadow Country Club en Nashua. La información sobre las condiciones de las víctimas no estaba disponible de inmediato.

Una antena a través de la escena de WMUR-TV mostró múltiples respondedores de emergencia que se dirigían a la escena. Nashua policía dijo en la plataforma social X que «no responda al área de Sky Meadow en este momento».

La representante estadounidense Maggie Goodlander dijo en un comunicado que estaba «monitoreando de cerca los trágicos informes de un tiroteo esta noche en Sky Meadow Country Club en Nashua» y que su corazón estaba con las víctimas, sus familias y toda la comunidad.

Nashua está a unos 70 kilómetros al noroeste de Boston, justo al otro lado de la frontera de Massachusetts. Dunstable, Massachusetts, que los vecinos Nashua, emitieron una orden de refugio en el lugar.

