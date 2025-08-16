Disparando a la mezquita sueca, una persona fue asesinada

SueciaVIVA -Un hombre de 25 años fue asesinado y dos personas resultaron heridas en un incidente tiroteo cerca de un mazón En la ciudad de Orebro, South Suecia, el viernes, según las declaraciones policiales.

Leer también: La historia del gobernador Koster es atraída por RP. 100 billones si permites casinos en Bali



El incidente ocurrió poco después de las oraciones del viernes en la Mezquita de Orebro en la región de Boglundsangen, que se informó que se escuchó cuando regresó la congregación.

La policía dijo que recibió un informe sobre el tiroteo alrededor de las 1.45 pm hora local. Dos personas resultaron heridas y a las 17:30 una murió.

Leer también: El Ministro de Agricultura revela hechos sorprendentes sobre el arroz medio premium en el caso de Oplosan



Las autoridades han celebrado una investigación inicial relacionada con si la acción fue un asesinato, intento de asesinato y una violación de las armas exacerbadas.

Leer también: Cinco botes de pesca se incendiaron en el muelle de Muara Baru



Dijeron que se creía que el ataque estaba relacionado con el «entorno de la red penal» y que fue tratado como un incidente relacionado con las pandillas.

«Los perpetradores todavía están libres. Hemos cazando completamente a los perpetradores ahora», dijo el portavoz de la policía Anders Dahlman a los periodistas, y agregó que los oficiales realizaron investigaciones extensas, incluidas entrevistas de testigos y recolección de inteligencia.

En un comunicado, la mezquita dijo que el lugar no era el objetivo del ataque e instó a los miembros a permanecer en casa durante esa noche mientras la investigación policial continuaba.

El presidente de la Federación Islámica sueca, Tahir Will, le dijo a Anadolu que el tiroteo no estaba motivado por el «racismo» o dirigido a la mezquita o su congregación.

Dijo que los perpetradores tenían «disputas personales» con las dos víctimas y les dispararon cuando dejaron la mezquita después de las oraciones del viernes.

«Como se planeó anteriormente, el atacante disparó e hirió a dos personas que no estuvieron de acuerdo con él. Porque había un médico en entre Congregación, la primera intervención se llevó a cabo en el lugar. «Me dijeron que uno de los heridos en estado grave, mientras que el otro sufrió una lesión menor», dijo ese día, antes de que la policía confirmara que uno había muerto.

El área de la mezquita todavía está cerrada, con varias unidades de rescate, oficiales de policía y ambulancias desplegadas.

Las autoridades han instado a la comunidad a evitar el área circundante y cumplir con las barreras de la carretera. (Hormiga)