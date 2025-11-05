Disneyland se apodera de la isla ‘Fortnite’ en la primera colaboración con un parque temático

Las orejas de ratón se lanzan en paracaídas hacia “fortnite”en una experiencia por tiempo limitado: la primera disney Colaboración del parque temático con el popular juego.

La nueva isla Disneyland Game Rush en “Fortnite” se hunde La inversión de 1.500 millones de dólares de Disney en Epic, anunciado en febrero de 2024.

Disneyland Game Rush, que se lanzará el jueves 6 de noviembre, permitirá a los jugadores experimentar “la felicidad de Disneyland Resort” en Fortnite, programado para el 70 aniversario del parque temático. La isla del juego presenta una réplica de la escultura del 70 aniversario inspirada en el Castillo de la Bella Durmiente, ligeros toques musicales y guiños al horizonte de los lugares emblemáticos de Disneyland Resort. Desde el área principal, los fanáticos pueden jugar uno de los siete minijuegos inspirados en atracciones de Disneyland y Disney California Adventure que brindan una jugabilidad de “Fortnite” con un toque de Disneyland.

Al completar los minijuegos, los fanáticos recogerán llaves y desbloquearán “cosméticos exclusivos” de la isla con el tema del 70 cumpleaños de Disneyland. Los usuarios de “Fortnite” pueden acceder a Disneyland Game Rush buscando “Disneyland Game Rush” o usando el código de isla 4617-4819-8826.

Aquí hay una descripción de los minijuegos de Disneyland Game Rush:

• Luchando contra la Primera Orden en Star Wars: Stormtrooper Showdown, inspirado en la atracción Star Wars: Rise of the Resistance ubicada en Star Wars: Galaxy’s Edge en el parque Disneyland

• Salvar el cuartel general de la Brigada Mundial de Ingeniería de replicar Spider-Bots en WEB-Slingers: Spider-Bot Blasters, inspirado en WEB Slingers: A Spider-Man Adventure ubicado en Avengers Campus

• A toda velocidad a través del cosmos en Space Mountain: Rocket Race inspirada en la icónica atracción Tomorrowland del parque Disneyland

• Intentar infiltrarse en la Fortaleza del Coleccionista en Guardianes de la Galaxia – Misión: ¡Escaparse! inspirado en Guardianes de la Galaxia – Misión: BREAKOUT ubicado en el Campus de los Vengadores

• Explorar y descubrir secretos en Haunted Mansion: Scavenger Haunt, inspirado en la Haunted Mansion ubicada en New Orleans Square en Disneyland Park.

• Navegando por un templo peligroso en Indiana Jones: Tomb Runner, inspirado en Indiana Jones Adventure ubicado en Adventureland en el parque Disneyland

• Luchar y escalar hasta la cima en Matterhorn: Slip-and-Climb, inspirado en la atracción del parque Disneyland Matterhorn Bobsleds