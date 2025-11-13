Disney+ y Hulu suman 12,4 millones de suscriptores en medio de la controversia sobre Kimmel

disney cerró su año fiscal 2025 con una nota alta en streaming, brindando un saludable crecimiento trimestral de suscriptores para Disney+ y Hulu — el último trimestre el gigante de los medios informará las cifras de suscriptores – y un aumento del 39% en los ingresos operativos directos al consumidor.

The Mouse House informó un total combinado de 195,7 millones de suscripciones a Disney+ y Hulu al 27 de septiembre, un aumento de 12,4 millones para el período de tres meses, que superó las estimaciones de Wall Street en 2,1 millones.

Los suscriptores de Disney+ aumentaron en 3,8 millones en el trimestre hasta alcanzar los 131,6 millones, incluida una ganancia neta de 1,5 millones en EE. UU. y Canadá (hasta situarse en 59,3 millones). Lo que ayudó a impulsar las suscripciones a Disney+ en el trimestre fue el lanzamiento del 3 de septiembre en el transmisor de Nueva versión en vivo de “Lilo & Stitch”, que fue un éxito de taquilla.

Hulu obtuvo 8,6 millones de nuevos suscriptores, principalmente de Acuerdo de distribución ampliado de Disney con Charter para proporcionar la versión de Hulu con publicidad a todos los clientes de Spectrum TV Select de Charter sin cargo adicional. Tenga en cuenta que el recuento de suscriptores de Disney incluye a los usuarios que “reciben el derecho a un servicio a través de acuerdos mayoristas”, independientemente de que realmente vean algo o no.

Algunos analistas esperaban que el subcrecimiento de Disney+ se mantuviera estable en el trimestre, después de que una ola de consumidores amenazara con cancelar sus suscripciones debido a la decisión de ABC de suspender brevemente el show nocturno de Jimmy Kimmel en septiembre por sus comentarios al aire sobre “la pandilla MAGA” que intenta ganar puntos políticos con el asesinato de Charlie Kirk. Además, algunos conservadores dijeron que abandonaron los servicios de streaming de Disney en protesta por los comentarios de Kimmel. Mientras Las tasas de cancelación de Disney+ y Hulu se duplicaron en septiembre. En comparación con los dos meses anteriores, las suscripciones también aumentaron para ambos servicios, según la firma de medición independiente Antenna.

Mientras tanto, Disney el 23 de septiembre anunció aumentos de precios en EE. UU. en la mayoría de los planes y paquetes de Disney+ y Hulula tercera subida de precios en tres años. Debido a que entraron en vigencia el 21 de octubre, las cancelaciones de suscriptores debido a tarifas más altas probablemente serán mayores en el trimestre de fin de año.

Disney ahora está en el proceso de fusionar Disney+ y Hulu y está agregando constantemente funciones integradas, después de completar la adquisición total de Hulu en un acuerdo con Comcast este junio. En 2026, la compañía espera combinar completamente Hulu con Disney+ en una aplicación y servicio unificados, aunque Disney dice que los usuarios aún podrán comprarlos como planes independientes. Además, Hulu reemplazó el mes pasado a Star como su marca global de transmisión de entretenimiento fuera de los EE.UU.

En el trimestre de septiembre, el streaming fue el punto brillante para el segmento de entretenimiento de Disney en medio de ingresos e ingresos operativos. caídas para estrenos en cine y televisión lineal. Los ingresos directos al consumidor aumentaron un 8 % a 6250 millones de dólares y los ingresos operativos aumentaron un 39 % a 352 millones de dólares. Los resultados no reflejan Adquisición de Fubo por parte de Disney, que cerró el 29 de octubre y se fusionará con el negocio Hulu + Live TV.

Como previamente anunciadoDisney no informará los suscriptores pagos de Disney+ o Hulu ni el ingreso promedio por unidad (ARPU) después de este trimestre porque esas métricas se han vuelto «menos significativas para evaluar el desempeño de nuestros negocios». Esto sigue el ejemplo de Netflix, que puso fin a la práctica a principios de 2025.

El ARPU nacional de Disney+ se mantuvo estable secuencialmente en $8,09/mes durante el trimestre de septiembre. Los ingresos promedio por suscriptor pago para los niveles VOD de Hulu disminuyeron un 2 % trimestre tras trimestre a $12,20/mes (lo que refleja tarifas mayoristas más bajas por suscripción en el acuerdo de Charter).

Disney ya no reporta suscriptores de streaming para ESPN. Su divulgación final para ESPN+ (ahora llamada ESPN Select) fue de 24,1 millones de suscriptores al final del trimestre de junio. En agosto, el programador deportivo ESPN ilimitado inclinadoun transmisor independiente de $ 29,99 al mes que por primera vez incluye todo, desde las redes y servicios de ESPN.

