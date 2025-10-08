Disney World y Disneyland aumentan los precios

Como cada año, disney ha aumentado los precios de las entradas para sus dos grandes parques temáticos de EE. UU., Walt mundodisney Resort en Orlando y Disneylandia Resort en Anaheim.

Según el nuevo precio, anunciado el 8 de octubre, los boletos para una visita de un día a un solo parque de Disney World o Disneyland ahora costarán más de $200 durante las horas pico. Por ejemplo, el boleto de un solo día para un solo parque durante las semanas de Navidad y Año Nuevo aumentará un 5% en Orlando a $209 y un 8,7% para Disneyland a $224.

La mayoría de los demás boletos de un solo día para un solo parque de Disney World han aumentado en aproximadamente un promedio de $5, mientras que el boleto de un solo día menos costoso del parque Animal Kingdom seguirá siendo de $119. Disneyland mantuvo su boleto de precio más bajo para su temporada más lenta en $104. Mientras tanto, hay un nuevo descuento que ofrece a los huéspedes de Disney World hasta $250 de descuento por cada noche de un paquete mínimo de cuatro noches, habitación y boleto para la mayoría de las estadías desde finales de febrero hasta finales de julio de 2026.

«Los parques de Disney ofrecen un día completo de experiencias cada día, con entradas, hoteles y opciones gastronómicas diseñadas para satisfacer una amplia gama de necesidades y presupuestos de todos los que los visitan», dijo un representante de Disney en un comunicado. «Nuestro compromiso de crear experiencias mágicas para todos sigue siendo el núcleo de lo que hacemos, y eso nunca cambiará».

La noticia del aumento de precios fue informada por primera vez por sitio de noticias MickeyVisit.com.

Los aumentos más pronunciados afectaron a los boletos de primer nivel de Disneyland, con el pase de un día de Nivel 6, el boleto que se compra en los días más ocupados y de mayor demanda, que aumentó de $18 a $224 por adulto. El Park Hopper de cinco días, que permite a los visitantes ingresar a Disneyland Park y Disney California Adventure el mismo día durante hasta cinco días consecutivos, subió $39 a $655.

Además, Disney aumentó el precio de los pases anuales: el pase anual de nivel superior de Disneyland, el Inspire Key, subió $150 a $1,899 y el Believe Key, el pase de segundo nivel más alto, subió $100 a $1,474. El Lightning Lane Multi Pass de Disneyland, el servicio pago sin colas del parque, aumentó un 6,25% a $34.

Las tarifas de estacionamiento aumentaron $5, de $30 a $35 tanto para las opciones estándar como para las preferidas.