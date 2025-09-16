Disney, WBD, NBCU Sue Ai Firma Minimax, alegando infracción de derechos de autor

Disney, Descubrimiento de Warner Bros. y Nbcuniversal están apuntando legal a otra compañía de IA que alegan que está estafando enormemente su propiedad intelectual.

El martes, las tres compañías de medios presentaron una demanda contra MínimoUna compañía de IA china que se informa que se valora en $ 4 mil millones, alegando una infracción de derechos de autor «intencional y descarada». Según la demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California, Minimax ignora la ley de derechos de autor de los Estados Unidos al tratar los personajes con derechos de autor de los estudios como si fueran suyos.

«Minimax opera Hailuo Ai, un servicio de generación de imágenes de inteligencia artificial china y que genere videos que Pirata y Plunders los derechos de autor de los demandantes trabajan a gran escala», dijeron las compañías en la demanda, presentadas el martes. «Minimax comercializa Hailuo Ai como un ‘estudio de Hollywood en su bolsillo’, un apodo audaz y autoinventado dado que Minax construyó su negocio a partir de propiedad intelectual robada de estudios de Hollywood como demandantes».

La demanda continuó: «El servicio Hailuo ofrece a sus suscriptores un suministro interminable de imágenes y videos infractores con los famosos personajes con derechos de autor de los demandantes. Minimax nos ignora por completo la ley de derechos de autor y trata los valiosos personajes con derechos de autor de los demandantes como los suyos».

Disney, NBCU y WBD también ha demandado a AI Startup MidJourneyTambién alegando infracción de derechos de autor.

Disney, Nbcuniversal y Warner Bros. Discovery dijeron en una declaración conjunta: «Apoyamos la innovación que mejora la creatividad humana al tiempo que protege las contribuciones de innumerables creadores y toda la industria creativa. Un enfoque responsable para la innovación de la IA es crítica, y la demanda actual contra MinimAx nuevamente demuestra nuestro compromiso compartido para responsabilizar a aquellos que violan las leyes de derechos de autor, donde pueden ser basados».

Los estudios proporcionaron múltiples ejemplos de la supuesta infracción de Minax, junto con imágenes. Por ejemplo, «Si un suscriptor de Minimax envía un mensaje de texto simple que solicita al personaje Darth Vader en una configuración particular o realiza una acción particular, Minimax genera y muestra menos calidad y videos descargables con Darth Vader con derechos de autor de Disney (junto con la marca Minax Hailuo no menos)». Una imagen de Darth Vader producida por el sistema de Minax se muestra arriba.

Una copia de la demanda está disponible en este enlace. Minimax no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

En su demanda contra Minax, los estudios alegaron que la compañía no actuó según sus solicitudes para evitar la infracción de los derechos de autor. «El modelo de negocio de contrabando de Minimax y el desafío de la ley de derechos de autor estadounidense no solo son un ataque contra los demandantes y la comunidad creativa trabajadora que da vida a la magia de las películas, sino que también son una amenaza más amplia para la industria cinematográfica estadounidense, que ha creado millones de empleos y ha creado más de $ 260 mil millones a la economía de la nación», dijeron las compañías en la demanda.

En su sitio web, Minimax se llama a sí misma «una compañía de modelos de la Fundación AI global. Fundada a principios de 2022, estamos comprometidos a avanzar en las fronteras de la IA hacia AGI a través de nuestra inteligencia de misión con todos». La compañía afirma que sus modelos patentados y productos nativos de IA han atendido acumulativamente a más de 157 millones de usuarios individuales en más de 200 países y regiones, y más de 50,000 empresas y desarrolladores en más de 90 países y regiones «.