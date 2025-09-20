Disney Stock ‘caerá’ si ABC cancela a Jimmy Kimmel

Estrella de Marvel desde hace mucho tiempo Mark Ruffalo está compartiendo sus pensamientos sobre ABC tirando Jimmy Kimmel fuera del aire.

En una publicación para TraposRuffalo volvió a compartir un informe que afirma que las acciones de Disney cayeron un 7% después de que ABC se adelantó a «¡Jimmy Kimmel Live!» y escribió: «Va a ir mucho más lejos si cancelan su programa. Disney no quiere ser los que rompieron a Estados Unidos».

Ruffalo es un jugador importante en el Universo Marvel de Disney, lo que podría hacer que su apoyo sea más influyente como el Titán de los medios negocia con Kimmel En los siguientes pasos. Apareció por primera vez en «The Avengers» de 2012 como Bruce Banner, también conocido como Hulk, y pasó a repetir el papel en siete películas adicionales y varios programas de televisión de Marvel.

La estrella de «ahora me ves» es Apenas el primero para hablar por el anfitrión nocturno. Wanda Sykes, quien aparecía en «Jimmy Kimmel Live!» La grabación del día fue cancelada, Publicado un video en Instagram Defender a Kimmel y criticar a la administración Trump.

Ella dijo: «Veamos. Él no terminó la Guerra de Ucrania ni resolvió a Gaza en su primera semana. Pero él terminó la libertad de expresión en su primer año. Hola, para aquellos de ustedes que rezan, ahora es el momento de hacerlo. Te amo, Jimmy».

Compañero líder nocturno Conan O’Brien tomó a x Para compartir sus pensamientos sobre el asunto. Él escribió: «La suspensión de @jimmykimmel y la promesa de silenciar a otros anfitriones nocturnos por criticar a la administración debería perturbar a todos a la derecha, a la izquierda y al centro. Está mal y cualquier persona con conciencia sabe que está mal».

El miércoles, ABC tirado «Jimmy Kimmel Live!» Fuera de su calendario «indefinidamente» después de que Nexstar Media, uno de los propietarios más grandes de las estaciones de televisión de la nación, prometió evitar las transmisiones del programa después de «objetarse fuertemente» a los comentarios de Kimmel sobre la muerte del activista conservador Charlie Kirk.