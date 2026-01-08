Disney+ se prepara para adoptar el microcontenido

Después de probar el interés de los fanáticos de los deportes en el contenido de formato corto, Disney pretende llevar breves ráfagas a una audiencia más amplia.

La empresa pretende llevar el llamado “microcontenido” a Disney+ en 2026, anunció el miércoles en CES, y al hacerlo se une a un desfile de proveedores de medios tradicionales que trabajan más duro para cortejar a los consumidores más jóvenes que se han acostumbrado más a navegar por Tik Toks, Reels y otros intentos atenuados de entretener.

Disney primero apostó por el teatro de corta capacidad de atención con “verts”, o viñetas de video cortas colocadas en su nueva aplicación de transmisión ESPN que podrían incluir momentos importantes del juego o piezas de comentarios o análisis de varias personalidades deportivas. Los fanáticos pueden ejercer más control sobre un feed a través del cual pueden desplazarse o deslizarse, y los videos se adaptan a los intereses individuales de los usuarios.

Disney indicó que tiene la intención de ampliar el uso de videos de formato corto tanto en noticias como en entretenimiento, apostando a que tales características harán de Disney+ un destino diario para los usuarios que desean obtener actualizaciones sobre sus áreas de contenido favoritas. Ya se han realizado algunos experimentos intrigantes. En 2025, ABC News lanzó un programa diario de formato corto para Disney+ llamado “Lo que necesitas saber” que es presentado todos los días de la semana por Rachel Scott o James Longman.

Otros están buscando un compromiso similar. Procter & Gamble, uno de los anunciantes más grandes del país, lanzará este mes «The Golden Pear Affair», un «microjabón» de 50 episodios que estará disponible inicialmente a través de las redes sociales y, más tarde, en una aplicación móvil personalizada. La idea, dicen los partidarios del nuevo programa, es llegar a personas que están acostumbradas a deslizar el contenido en un teléfono móvil, en lugar de aquellas que se sientan y se desmayan pasivamente frente a una pantalla más tradicional. El gigante de habla hispana TelevisaUnivision ha estado atrayendo a los anunciantes para una serie cada vez mayor de “microdramas” jabonosos que emulan muchos de los elementos de las populares telenovelas de la compañía. La empresa trabajó recientemente con la agencia de publicidad Dentsu para crear una Microdrama en español hecho a medida para el minorista JCPenney.

Disney también se acercó a Madison Avenue el miércoles y presentó un “portal de marca” que permitirá a los clientes medir el impacto de las campañas publicitarias en las propiedades de Disney utilizando datos de Affinity Solutions, CINT, EDO, Innovid y VideoAmp. «Estamos capacitando a los anunciantes para que actúen de manera más inteligente y rápida para alcanzar sus objetivos, con datos y mediciones guiando su estrategia», dijo Dana McGraw, vicepresidenta senior de ciencia de datos y mediciones de Disney, en un comunicado. La compañía también dio a conocer una nueva “métrica de impacto” que, según dijo, ofrecería información sobre objetivos como la atención del consumidor, el alcance, la salud de la marca, la búsqueda y las acciones tomadas por los consumidores después de la exposición a los comerciales.