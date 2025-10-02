Disney+ reemplaza a la estrella con Hulu a nivel mundial, para agregar más características de integración de Hulu

Disney está en proceso de Levantando la aplicación y el servicio independiente de Hulu. Pero al mismo tiempo, la casa del ratón se está duplicando el Hulu Brand, incluida la toma de global.

A partir del 8 de octubre, Hulu se convertirá en la marca Global General Entertainment en Disney+ en los mercados no estadounidenses, reemplazando el mosaico Star. Con el cambio, y en preparación para lo que Disney es prometedor que será una «experiencia de aplicación unificada totalmente integrada» En 2026, los clientes de Disney+ «comenzarán a ver nuevas integraciones de Hulu en la aplicación Disney+ como parte de una lista continua e iterativa de actualizaciones de productos en la página de inicio y más allá», anunció el jueves la compañía.

Según Disney, intercambiará que Star con Hulu ayudará a aumentar la conciencia fuera de los EE. UU.

Según Disney, el cambio de marca Star-to Hulu no se trata solo de un cambio de azulejos: la compañía dice que también está haciendo que sea aún más fácil descubrir el contenido de Hulu y más en Disney+.

Disney+ En las próximas semanas presentará «una pantalla de inicio más visual», así como una navegación más intuitiva y recomendaciones más personalizadas.

«Estas mejoras son solo el comienzo, con actualizaciones adicionales planificadas en el período previo al lanzamiento de una experiencia de aplicación unificada el próximo año», dijo Disney.

Los cambios vienen después de que Disney completó el Adquisición completa de Hulu en un acuerdo con Comcast este junio. En 2026, Disney espera cerrar a Hulu como una aplicación y servicio independiente y fusionar completamente a Hulu en Disney+. Según Disney, en los Estados Unidos aún podrá comprar Disney+ y Hulu como planes independientes.

Disney lanzó una animación que muestra el nuevo Disney+ UI con Hulu en acción: