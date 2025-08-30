Disney presenta la nueva película animada ‘Hexed’, establece la fecha de lanzamiento de 2026

Valla Disney Animation Studios ha presentado el título y la loglina de su última película original: «Hexed».

El director creativo de Disney Animation, Jared Bush, reveló el proyecto el sábado durante el destino D23: un viaje por los mundos de Disney en Orlando, Fla. Josie Trinidad («Zootopia+») y Jason Hand («Moana 2») están listos para dirigir la película, mientras que Roy Conli y Juan Pablo reyes Lancaster-Jones serán productores como productores.

El logline oficial de «Hexed» dice: «Un adolescente incómodo y su madre tipo A descubren que lo que lo hace inusual podría ser solo poderes mágicos que cambiarán sus vidas y un mundo secreto de magia, al revés».

«Hexed» llegará a los cines en noviembre de 2026.

También durante la presentación, la compañía hermana de Disney, Pixar, compartió un adelanto de su próxima comedia original «Hoppers», que llegará a los cines en marzo de 2026.

Según el Logline oficial, «la aventura de acción sigue a Mabel, un estudiante universitario amante de la naturaleza cuya misión de devolver a los animales a un glade que es muy importante para ella es en desacuerdo directamente con el plan del alcalde de construir una carretera a través de ella. Cuando una nueva tecnología le permite ‘saltar’ en el cuerpo de un castor robótico, las sorpresas salvajes esperan».

Daniel Chong («We Bare Bears: The Movie») está listo para dirigir, mientras que Nicole Paradis Grindle producirá. Piper Curda («No lo hice») y Bobby Moynihan («Saturday Night Live) están listos para protagonizar.

Otros proyectos provocados durante el destino D23 incluyen «Toy Story 5», «Tron: Ares», «Zootopia 2» y «Ice Age: Boiling Point».