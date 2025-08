Disney Plus, el negocio de los parques en las últimas ganancias

DisneyLos ingresos de transmisión aumentaron un 6% y el segmento aumentó una ganancia de $ 346 millones durante el período de tres meses que finalizó el 28 de junio, informó la compañía en sus resultados trimestrales de ganancias el miércoles.

Pero fueron mayores ventas y ganancias operativas en el negocio de parques nacionales de Disney lo que ayudó a la casa del mouse a vencer a las expectativas de ganancias de Wall Street para el trimestre, mientras que Linear TV Networks recibió un éxito después del cierre de la transacción Star India de Disney.

A finales de junio, Disney informó que sus suscriptores combinados de Disney+ y Hulu alcanzaron 183 millones, un aumento de 2.6 millones versus el trimestre anterior de enero-marzo. Los suscriptores de Core Disney+ se situaron en 128 millones, un aumento de 1.8 millones secuencialmente. (Disney dijo en mayo que había esperado un «aumento modesto» en Disney+ Subs para el trimestre de junio de 2025). Los suscriptores de Hulu alcanzaron los 55.5 millones, una ganancia neta de 800,000.

Para el período de julio a septiembre de 2025, Disney está proyectando suscripciones totales de Disney+ y Hulu para aumentar en más de 10 millones, principalmente impulsados por el acuerdo chárter ampliado de la compañía.

Los ingresos aumentaron un 8% a $ 9.1 mil millones en el segmento de experiencias de Disney, lo que cuenta los ingresos de los Estados Unidos e internacionales, así como los productos de consumo. Una buena parte de ese aumento se atribuye a los parques nacionales, así como al crecimiento en Disney Cruise Line.

El negocio de televisión lineal nacional de Disney, que incluye ABC, vio que los ingresos cayeron un 4% a $ 2.1 mil millones, mientras que los ingresos operativos cayeron un 14% a $ 587 millones. Los ingresos de las redes internacionales cayeron un 58% debido al acuerdo de Star India.

En ESPN, que anunció que su nueva La oferta de transmisión se lanzará el 21 de agostoLos ingresos aumentaron un 1%, a $ 4.3 mil millones, mientras que los ingresos operativos cayeron un 7%. Disney atribuye los resultados más débiles a mayores costos de derechos para la NBA y los deportes universitarios, así como que este sea el año apagado de la compañía para transmitir las finales de la Copa NHL Stanley. Pero el futuro es brillante para ESPN: El martes por la nocheDisney anunció que la NFL tomará una participación minoritaria en la salida deportiva, que obtendrá control sobre la red de la NFL y el servicio de resaltaciones de la NFL Redzone, además de siete juegos de fútbol pro-fútbol que se mostraban a través de los activos de cable de la NFL.

Las ventas/licencias de contenido de Disney y otros negocios dentro de su segmento de entretenimiento vieron un aumento de ingresos de 7% a $ 2.3 mil millones, respaldado principalmente por un fuerte rendimiento para el «Lilo y Stitch» de acción en vivo que compensó los retornos de taquilla más débiles para «Thunderbolts*» y «Elio» en comparación con el trimestre del año anterior, que se alzó «Inside Out 2.»

En general, Wall Street había pronosticado ganancias ajustadas por acción de $ 1.44 en $ 23.7 mil millones en ingresos para el último trimestre de Disney, según Lseg Data & Analytics. Disney informó EPS ajustado de $ 1.61 en $ 23.7 mil millones en ingresos. Esa cifra de ingresos aumentó un 2% año tras año.

El martes, Disney anunció un gran acuerdo con la NFLbajo el cual la liga poseerá una participación del 10% en ESPN. A cambio, ESPN obtendrá el control sobre la red de la NFL y el servicio de resaltado Redzone de la NFL, además de tres juegos de fútbol pro-fútbol que se mostraban a través de la red de cable propia de la NFL.

“Estamos satisfechos con nuestro éxito creativo y desempeño financiero en el tercer trimestre a medida que continuamos

execute across our strategic priorities,” Disney CEO Bob Iger said in prepared remarks. “The company is taking major steps forward in streaming with the upcoming launch of ESPN’s direct-to-consumer service, our just-announced plans with the NFL, and our forthcoming integration of Hulu into Disney+, creating a truly differentiated streaming proposition that harnesses the highest- caliber brands and franchises, general entertainment, family programming, news, and Contenido deportivo líder en la industria. Y tenemos más expansiones en curso en todo el mundo en nuestros parques y experiencias que en cualquier otro momento de nuestra historia. Con ambiciosos planes por delante para todos nuestros negocios, no terminamos de construir, y estamos entusiasmados por el futuro de Disney «.

(En la foto de arriba: la acción en vivo de Disney «Lilo & Stitch», que se lanzó en los cines el 23 de mayo y Pronto hará su debut en Disney+.)