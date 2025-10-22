Disney planea una exhibición inicial del 12 de mayo, con anuncios del Super Bowl 2027 disponibles

Disney planea realizar tres eventos diferentes como parte de su por adelantado proceso de ventas, guiando a los anunciantes a través de su tecnología publicitaria, ofertas deportivas y lista de contenido general mientras la compañía se prepara para vender publicidad para su primer Super Bowl en más de dos décadas.

El gigante de los medios celebrará un evento el 7 de enero para mostrar sus capacidades de tecnología y datos, con un evento centrado en los deportes el 24 de marzo. La compañía planea su evento habitual el martes por la tarde durante la «Semana Upfront» anual de la industria, con un evento que tendrá lugar el 12 de mayo en el Javits Center de Nueva York. Los tres eventos fueron revelados en un memorando a los clientes enviado el miércoles por Rita Ferropresidente de operaciones de ventas publicitarias de Disney.

«Hemos iniciado oficialmente nuestra hoja de ruta, diseñada para mostrar toda la amplitud de las capacidades de Disney, desde contenido y franquicias hasta datos y tecnología», dijo Ferro en un comunicado.

El próximo upfront de la compañía iniciará el proceso de ventas vinculadas al Super Bowl LXI, programado para jugarse el 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Inglewood, California. ABC de Disney no ha transmitido el clásico del campo desde 2006, pero recuperó un lugar en la rotación habitual entre Fox, NBC y CBS. en su acuerdo más reciente con la NFL.

El Super Bowl podría desempeñar un papel importante en el progreso de las ventas iniciales de Disney. NBC pudo declarar agotadas las entradas para su inminente transmisión de 2026 en septiembre. pero prescindió de una parte importante de su inventario antes de su presentación inicial a principios de este año. A pesar de que el streaming ha erosionado las filas de espectadores lineales en horario estelar, los deportes han construido nuevos baluartes.

Los anunciantes todavía anhelan la audiencia amplia y simultánea que generan tales extravagancias, y los especialistas en marketing que en el pasado tal vez no hubieran gastado mucho en deportes ahora ven nuevas razones para hacerlo. Mientras tanto, la programación con guión, vista en momentos que la propia audiencia elige, es menos poderosa que un partido clave de la NFL o la NBA, que exige ser visto en vivo.

NBCU había sido buscando $ 7 millones por un lugar de 30 segundos en el Super Bowl a principios de añosegún los compradores de medios. El Super Bowl LIX, jugado en Fox a principios de este año, recaudó alrededor de 800 millones de dólares. la compañía reveló en mayo.

Disney ha contemplado algunos giros intrigantes para el espectáculo de la NFL. El presidente de ESPN, Jimmy PItaro, dijo en 2012 que la empresa podría intentar montar un “mega-reparto” del Super Bowl en toda su cartera de medios que podrían crear diferentes transmisiones del clásico del campo adaptadas a tipos específicos de audiencias. La técnica es algo con lo que Disney ha estado experimentando con frecuencia en los últimos años.