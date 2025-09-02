Disney pagará $ 10 millones por recopilar datos de niños en YouTube

Disney ha acordado pagar una multa civil de $ 10 millones por permitir que los datos de los niños se recopilen en los videos publicados en YouTube.

El Comisión federal alegó que Disney no pudo designar videos en la plataforma como «hecho para niños». Esa designación está destinada a cumplir con la ley federal que protege a los niños de recopilar y utilizar sus datos para la publicidad dirigida.

La FTC dijo en un comunicado que Disney cambiará sus prácticas para cumplir con la Ley de Protección de Privacidad en línea de los niños, que requiere el consentimiento de los padres para la recopilación de datos para los usuarios menores de 13 años.

«Nuestro pedido penaliza el abuso de la confianza de los padres de Disney y, a través de un programa obligatorio de videos de videos, deja espacio para el futuro de proteger a los niños en línea: la tecnología de garantía de edad», dijo Andrew Ferguson, presidente de la FTC, en un comunicado.

En un comunicado, Disney dijo que está comprometido a cumplir con las leyes de privacidad infantil.

«Apoyar el bienestar y la seguridad de los niños y las familias está en el corazón de lo que hacemos», dijo la compañía. «Este acuerdo no involucra plataformas digitales de propiedad y operación de Disney, sino que se limita a la distribución de parte de nuestro contenido en la plataforma de YouTube. Disney tiene una larga tradición de adoptar los más altos estándares de cumplimiento con las leyes de privacidad de los niños, y seguimos comprometidos a invertir en las herramientas necesarias para continuar siendo líder en este espacio».

En 2019, YouTube Acordó pagar $ 170 millones para recopilar datos sobre niños. Como parte de ese acuerdo, YouTube comenzó a requerir que los proveedores de contenido designen si los videos están «hechos para niños» o no.

Según la FTC quejaYouTube notificó a Disney en junio de 2020 que unos 300 videos de películas, incluidos «The Incredibles», «Coco», «Toy Story», «Tangled» y «Frozen» no habían sido designados como «Hechos para niños». La queja establece que YouTube redesignó los videos, pero tuvo que seguir haciéndolo con videos adicionales en los próximos dos años.

YouTube permite a los usuarios designar videos individualmente o a nivel de canal. Según la queja, la política de Disney era designar a nivel de canal, pero luego publicó muchos videos orientados a los niños a sus canales de «no hecho para niños», lo que resultó en que se designen como «no hecho para niños» por defecto.

Esos videos incluyen dibujos animados, cantos y horarios con actores que leen libros para niños.

Disney obtiene una parte de los ingresos publicitarios de YouTube en sus videos, y también vende publicidad directamente.

«El fracaso de Disney para designar con precisión los videos dirigidos por el niño como MFK da como resultado que YouTube recopile información personal y coloque anuncios específicos en videos dirigidos por niños en nombre de Disney», dice la queja.

Otras características también están deshabilitadas en videos «Made for Kids», incluidos comentarios y reproducción automática.

Bajo el asentamientoDisney debe mantener un programa de designación de audiencia para clasificar adecuadamente todos los videos que publica en YouTube. El acuerdo deja espacio para la adopción de la tecnología de garantía de edad por YouTube, por el cual la plataforma podría identificar la edad de todos los espectadores, aliviando la obligación de etiquetar videos individuales.