Disney lanzará una nueva plataforma de cómics digitales con Webtoon Entertainment

Disney se está volviendo más serio sobre los cómics digitales: la casa del mouse firmó un acuerdo con el especialista en Webcomics Webtoon Entretenimiento para crear una nueva plataforma de cómics digitales, almacenados con más de 35,000 títulos de la cartera de Disney que data de décadas.

Disney está posicionando la nueva plataforma como una «expansión» para Marvel UnlimitedServicio actual de suscripción de Comics Digital Comics de Marvel a partir de $ 10 por mes. Las compañías no proporcionaron una fecha de lanzamiento esperada para el nuevo servicio. El nuevo servicio de Disney incluirá cómics de Marvel, Star Wars, Disney, Pixar y 20th Century Studios, disponibles por primera vez en un solo servicio de cómics digitales con una suscripción. El servicio también incluirá una selección de historias originales de Webtoon.

Además, las dos compañías ingresaron a una hoja de términos no vinculantes para que Disney adquiriera una participación del 2% en Webtoon Entertainment. El precio de las acciones de Webtoon Entertainment se ha disparado en las noticias, con acciones que cotizan a más de $ 20/acción el martes, más del 45% desde el cierre del viernes. Webtoon Entertainment se hizo público en junio de 2024 con una OPI en el intercambio Nasdaq.

La nueva plataforma de cómics digitales de Disney será construida y operada por Webtoon Entertainment. La nueva plataforma incluirá una mezcla de formatos verticales y tradicionales para cómics archivados, carreras de cómics actuales e historias originales.

Como parte del programa Disney+ Perks, los suscriptores de Disney+ podrán acceder a una «selección curada» de títulos cómicos en la nueva aplicación sin cargo adicional. La nueva plataforma de cómics digitales «se dirigirá a una distribución amplia» y los cómics seleccionados se localizarán para las plataformas coreanas y japonesas de Webtoon.

La expansión de la asociación de Disney con Webtoon Entertainment después Anunciaron una colaboración de varios años con casi 100 títulos de Disneyincluyendo una nueva serie original, para la plataforma Webcomics de Scroll vertical de Webtoon.

«Al unir nuestra colección incomparable de cómics en los estudios de Marvel, Star Wars, Disney, Pixar y 20th Century en una sola plataforma digital, estamos dando a los fanáticos un acceso sin precedentes a las aventuras que aman, todo en un solo lugar», dijo Josh D’Amaro, presidente de Disney Experiences, en una declaración. «A través de nuestra relación ampliada con Webtoon, el líder mundial en cómics digitales, estamos abriendo puertas a nuevas audiencias y profundización de la participación de los fanáticos».

Junkoo Kim, fundador y CEO de Webtoon Entertainment, dijo que la nueva plataforma dará a los nuevos y antiguos fanáticos en todo el mundo «una nueva forma de descubrir estos personajes e historias legendarios. El extraordinario legado de la narración de historias de Disney es insuperable, y estamos honrados de trabajar con ellos para construir el futuro de los cómics digitales. Este es un poderoso paso para nuestro creciente negocio global, y una base sólida para una base aún mayor con Disney en el año por delante de los años.»

La nueva experiencia de cómic digital de Disney «emocionará a cualquiera que ama la narración visual», agregó Yongsoo Kim, director de estrategia y jefe de Global para Webtoon. «Al combinar la experiencia de Webtoon en productos de narración digital con el catálogo incomparable de Disney, estamos trayendo algunas de las historias más emblemáticas del mundo a más lectores de todo el mundo, todo en una experiencia fácil de usar».

En la foto de arriba: Comics presentados en el sitio de Marvel Unlimited