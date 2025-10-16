Disney extiende el contrato de Kristina Schake hasta junio de 2027

disney ha renovado el contrato laboral con Kristina SchakeVicepresidente ejecutivo senior y director de comunicaciones, hasta junio de 2027.

Schake supervisa la estrategia y las operaciones de comunicaciones mundiales de Disney y, al mismo tiempo, se desempeña como portavoz principal de Mouse House.

El plazo del acuerdo laboral de Schake se extendió hasta el 30 de junio de 2027, y su salario base anual se incrementó a $875,000, a partir del 15 de octubre de 2025, con «aumentos futuros a discreción de la Compañía», reveló Disney en una presentación ante la SEC el jueves. La oportunidad de bonificación anual objetivo de Schake (del 150% de su salario anual) y el valor de adjudicación anual del incentivo de capital a largo plazo objetivo se mantuvieron sin cambios.

Para el año fiscal 2024 de Disney que finalizó el 28 de septiembre, Schake recibió un salario de 797.550 dólares, así como 2,86 millones de dólares en adjudicaciones de acciones, 953.004 dólares en opciones sobre acciones, un bono en efectivo de 1,72 millones de dólares y 95.515 dólares en otras compensaciones para un paquete salarial total valorado en 6,43 millones de dólares.

Antes de unirse a Disney en abril de 2022Schake pasó tres décadas trabajando en el gobierno, los medios, los negocios, el entretenimiento y la tecnología. Más recientemente, el presidente Biden la nombró para dirigir la campaña nacional de educación sobre la vacuna COVID-19 y antes de eso fue directora de comunicaciones globales de Instagram.

Schake ha desempeñado cargos de alto nivel clave en el gobierno, incluido el de director de comunicaciones de la primera dama Michelle Obama y subdirector de comunicaciones de la campaña presidencial de 2016 de la secretaria Hillary Clinton. Además, Schake cofundó la Fundación Estadounidense para la Igualdad de Derechos, que dirigió la exitosa campaña bipartidista de concientización pública y el desafío legal para restaurar el matrimonio igualitario en California. Comenzó su carrera como redactora de discursos para el alcalde de Los Ángeles, Richard Riordan.