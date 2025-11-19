Disney espera que la transmisión por televisión de los premios CMA impulse un nuevo enfoque en los eventos en vivo de 2027

Disney puede estar usando el 2025 Premios CMA como calentamiento para 2027.

En los últimos años, la compañía ha estado adquiriendo derechos para algunos de los eventos en vivo más conocidos de la televisión, y lo que haga el miércoles por la noche durante una transmisión de premios de música country desde Nashville podría adquirir una importancia aún mayor a principios de 2027, cuando, en el transcurso de ocho semanas, las propiedades de transmisión y televisión de Disney presentarán los playoffs de fútbol universitario, los Oscar, los Grammy y el Super Bowl LXI, la primera vez que ABC mostrará el gran juego desde 2006.

El impulso para crear una nueva variedad de eventos en vivo proviene en parte de los anunciantes, dice John Campbell, vicepresidente senior de entretenimiento y soluciones de streaming de Disney Advertising. «La demanda de transmisión en vivo por parte de nuestros socios es… nunca antes habíamos visto una demanda como esta», dice el ejecutivo durante una entrevista reciente, señalando que la compañía ha superado los objetivos de ingresos publicitarios para los CMA, así como los tres especiales en vivo anteriores que ha emitido.

Cada vez más personas están dejando la televisión lineal por el streaming, donde pueden ver sus comedias y dramas favoritos en el momento que elijan. Pero esa dinámica ha creado un dilema espinoso para los anunciantes, que necesitan llegar a miles, incluso millones, de consumidores potenciales con comerciales si quieren gastar su dinero en publicidad de manera eficiente. Y si bien los deportes siguen siendo, quizás, el último formato de programación que continúa atrayendo grandes audiencias de manera confiable, hay nuevas esperanzas de que los eventos y especiales en vivo puedan hacer lo mismo.

Como resultado, cada vez más cadenas de televisión están recurriendo a eventos personalizados que deben ser vistos a medida que suceden o, de lo contrario, ser estropeados para aquellos que se lo pierdan. NBCUniversal presentó a los anunciantes sobre la participación en los 50th aniversario de “Saturday Night Live” la temporada pasada y es trabajando en un 100th celebración de aniversario de la cadena de transmisión NBC.

«Seguimos escuchando de muchas marcas: tráiganos más ‘en la vida real’, tráiganos más experiencial», dice Campbell. Si bien muchos patrocinadores continúan publicando comerciales tradicionales, también buscan integrarse en el programa mismo para que puedan ser vistos como parte de la acción. Disney también obtuvo los derechos para televisar la ceremonia anual de incorporación al Salón de la Fama del Rock and Roll y ha comenzado a transmitir en vivo grandes festivales de música como Lalapalooza y Bonnaroo.

Los CMA del miércoles por la noche ofrecerán una mirada a las formas en que los patrocinadores pueden formar parte del evento. Chevrolet de General Motors ha sido patrocinador de CMA durante años. Una viñeta especial en el programa diseñada por la agencia interna de Disney hará un guiño a los héroes militares y estará ambientada con la aparición de la cantante Ella Langley.

Booking.com, un nuevo patrocinador del evento, contará una historia a través de anuncios durante toda la noche, con anuncios en los que aparecen el cantante de country Jordan Davis y el fotógrafo de su gira, Caleb Cockrell. Otro nuevo patrocinador, Sonic, apoyará una Fan Zone especial, así como el CMA Green Room, que contará con una barra “Coca-Cola Your Way” y servicio de catering para perros de maíz y niños pequeños. La cantante Lauren Alaina aparecerá en el lugar, que contará con carteles y marcas de Sonic.

Muchos de los lanzamientos del show serán destacados en las redes sociales por ABC, CMA y varios artistas que participan en las promociones.

Disney intentará continuar con esfuerzos similares en el futuro, afirma Campbell. Los anunciantes siguen presionando para «entrar en el entorno en vivo del programa real», dice, y «maximizar ese momento».