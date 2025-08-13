Disney Entertainment Marketing dirigido por Asad Ayaz, Shannon Ryan agrega DTC

Con Disney+ y Hulu se fusionarán en 2026 – y la aplicación Hulu desaparece – Disney está reorganizando el liderazgo de marketing de su división de entretenimiento.

Asad Ayazdesignado como el Primer director de marca de Walt Disney Co. en 2023, ahora también está agregando el papel de presidente de Disney Entertainment Marketing, con supervisión de equipos de marketing en toda la división. Ayaz informa a los copresidentes de Disney Entertainment, Alan Bergman y Dana Walden; Anteriormente informó directamente al CEO Bob Iger. Ayaz ahora supervisará el marketing para estudios, televisión y transmisión mientras continúa dirigiendo la estrategia de marca para Disney en general bajo IGER, incluida la gestión de las agencias creativas internas de la compañía.

Además, Shannon RyanAnteriormente, presidente de Marketing de Disney Entertainment Television, agregará servicios directos al consumidor a su cartera y supervisará un equipo recientemente integrado en Disney+ y Hulu mientras continúa liderando el marketing para el contenido televisivo. Su nuevo título es Presidente, DTC y Disney Entertainment Television Marketing. Ryan informó previamente a Walden; Ahora se informará a Ayaz mientras permanece en el equipo de liderazgo de Walden.

Samantha Rosenberg, quien ha dirigido a Disney+ Marketing como vicepresidente ejecutivo, y Barrie Gruner, EVP de Hulu Marketing, informarán a Ryan.

La consolidación de los equipos de marketing DTC de Disney bajo Ryan sigue el anuncio de la semana pasada de que Disney lo hará Integre completamente a Hulu en Disney+. La nueva aplicación «Unified» Disney+ y Hulu Streaming estará disponible en 2026, con la plataforma Hulu independiente para retirarse. Además, la marca Hulu se globalará, reemplazando el mosaico Star en Disney+ a partir de este otoño.

Poner a Ayaz a cargo de todo el marketing de Disney Entertainment «creará una estrategia más unificada en la transmisión, el cine y la televisión», escribieron Walden y Bergman en un memorando al personal (Léelo a continuación). Con respecto al nuevo papel de Ryan, los copresidentes dijeron que tener «un equipo de marketing de DTC cohesivo nos permitirá hablar con los consumidores con mayor eficiencia e impacto, y esta nueva estructura también creará una conexión y colaboración más profundas en todos nuestros esfuerzos de marketing».

Un veterano de Disney de 20 años, Ayaz, fue presidente de marketing de Walt Disney Studios. Ryan se unió a Disney en 2019 con la adquisición de la compañía de los negocios de 21st Century Fox. Anteriormente se había desempeñado como directora de marketing del Fox Television Group, donde había trabajado durante 13 años.

Lea el memorando de Walden y Bergman:

Asunto: Actualización de marketing de Disney Entertainment

Equipo,

Disney Entertainment es el hogar de una colección icónica y aclamada de marcas de narración de cuentos, y nuestros equipos de marketing juegan un papel vital para llevar la magia de Disney Storytelling a audiencias de todo el mundo. A medida que continuamos escalando nuestro negocio a nivel mundial, nos gustaría compartir una actualización sobre el futuro de nuestra estructura de marketing, particularmente centrada en apoyar la integración completa de Hulu en Disney+ que Bob anunció durante las ganancias la semana pasada.

Para crear una estrategia más unificada en la transmisión, el cine y la televisión, estamos realineando nuestra organización de marketing para crear un mejor equipo de marketing de entretenimiento de Disney de clase bajo el liderazgo de Asad Ayaz, quien ahora nos informará a los dos. Asad es un líder estratégico con instintos creativos fuertes que han sido fundamentales para impulsar campañas de alto impacto tanto en la compañía como en el estudio. Como director de marca, TWDC, y presidente de Disney Entertainment Marketing, ahora supervisará el marketing para nuestros estudios, televisión y transmisión, mientras continúa impulsando la estrategia de marca para la compañía con Bob Iger, incluida nuestras agencias creativas internas para experiencias de Disney y Entertainment de Disney. Este doble papel conectará aún más todos los puntos de contacto del consumidor de la compañía y alineará nuestro enfoque de marketing.

Shannon Ryan agregará DTC a su cartera y supervisará un equipo recientemente integrado en Disney+ y Hulu, mientras continúa dirigiendo el marketing para el contenido de televisión. Shannon es un líder de marketing dinámico con un historial comprobado de elaboración de campañas innovadoras que resuenan con el público y crean éxitos. Como presidenta, DTC y Disney Entertainment Television Marketing, ahora informará a Asad, mientras permanece en el equipo de liderazgo de Dana. Barrie Gruner y Samantha Rosenberg informarán a Shannon en el futuro.

Operar como un equipo de marketing DTC cohesivo nos permitirá hablar con los consumidores con mayor eficiencia e impacto, y esta nueva estructura también creará una conexión y colaboración más profundas en todos nuestros esfuerzos de marketing. Estos cambios reflejan nuestra confianza en el talento excepcional en nuestra organización de marketing, y estamos entusiasmados por lo que está por venir. Estamos agradecidos por su continua creatividad, pasión y asociación mientras damos forma juntos al futuro del entretenimiento de Disney.

Alan y Dana