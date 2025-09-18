Disney enfrenta protestas en Los Ángeles y Nueva York después de yanear a Jimmy Kimmel

Disney enfrentó las consecuencias de su decisión de Yank «Jimmy Kimmel En vivo «fuera del aire cuando los manifestantes se reunieron el jueves fuera de la sede de la casa del mouse en Burbank y Nueva York.

Las multitudes criticaron a ABC, Disney y Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones. Carr inició una cadena de eventos el miércoles con sus comentarios en una entrevista de podcast que amenazó a Disney con otra investigación de la FCC sobre los recientes comentarios de Kimmel relacionados con la muerte del activista conservador Charlie Kirk. Como observaron muchos prostestadores, las acciones de Carr que apuntan directamente a TriunfoLos críticos más fuertes no tienen precedentes para ningún líder de la FCC en más de 90 años de historia de la Comisión.

«Cada línea roja ha sido cruzada», decía un letrero de protesta fuera de la sede de Disney en Burbank. Al menos 200 personas se reunieron a partir de alrededor del mediodía PT en Alameda Avenue fuera de la entrada principal de Disney. La policía de Burbank era visible en el área, pero las multitudes se mantuvieron tranquilas, aunque ruidosas. Después de aproximadamente una hora, Disney cerró las puertas a la entrada, lo que permitió a los manifestantes llenar el cruce de peatones y la entrada de la entrada. Los manifestantes también se reunieron fuera de las oficinas de ABC en Hudson Yards y fuera del teatro en Hollywood Boulevard, donde Kimmel generalmente graba su espectáculo nocturno.

ABC sacó abruptamente a Kimmel del aire el miércoles en medio de una controversia de hongos que comenzó en los medios de comunicación de derecha y Fox News aumentó el martes. Los conservadores se ofendieron por el comentario de Kimmel de que el presunto asesino de Kirk era «uno de ellos», lo que significa de un entorno conservador. Nexstar, el mayor propietario de las estaciones de televisión en el país, emitió una declaración declarando que tiraría de «Jimmy Kimmel Live» de las 32 estaciones ABC que la compañía posee u opera. Poco después, Sinclair Broadcast Group, que posee más de tres docenas de estaciones afiliadas de ABC, intervino en exigir una disculpa de Kimmel.

En Nueva York, un grupo de aproximadamente 100 manifestantes se reunió frente a la sede de ABC. Entre los cantos de «Kimmel Stays, Trump Must Go» y «ABC, Grow a Spine», Alex Bore, Assemblymember para el 73º Distrito de Nueva York, habló contra las corporaciones que toman decisiones comerciales basadas en la voluntad de la administración Trump.

«Cuando se trata de joder a sus trabajadores, cuando se trata de negar la atención médica, tienen una columna vertebral. Saben cómo ponerse de pie», dijo. “Pero cuando se trata de estos fascistas, cuando se trata de estas amenazas, [they don’t]. Esto es inaceptable. Necesitamos dejar absolutamente claro que hay consecuencias para ellos. No podemos dejar que olviden que nosotros, la gente, los estamos mirando ”.

«Pero no quiero quitar la presión del gobierno», continuó. «El derecho quiere decir: ‘Las corporaciones toman esa decisión’. No es por eso que estamos aquí protestando.

«Era descaradamente no estadounidense de un régimen que no es americano», concluyó, y la multitud gritó la palabra «no estadounidense» junto con él.

A medida que el evento llegó a su fin, un hombre llamado Mark de la Ley de Organización pidió a los manifestantes que concentraran su ira en el CEO de Disney, Bob Iger, además de Trump. «Corre la voz: necesitamos hacer que este hombre sea tan odiado como Donald Trump y todos los que lo están permitiendo». Lideró a la multitud en un canto de «Kimmel Must Stay, Iger debe irse» mientras la multitud se dispersaba.

(Michael Buckner contribuyó a este informe).