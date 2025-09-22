Disney debe decir que no a Trump

John Oliver usó la mayor parte de su «La semana pasada esta noche«Episodio el 21 de septiembre desglosando Jimmy Kimmel‘s suspensión indefinida en ABC. Al final de su segmento analizando los desarrollos de la última semana y los jugadores corporativos involucrados, Oliver aprovechó la oportunidad de hablar directamente con el CEO de Disney, Bob Iger.

«Hola, Bob. No nos hemos conocido, pero probablemente me conozcas como el tercer favorito de los Estados Unidos en Zazu», dijo Oliver, recordando su papel de voz del «Rey León». «Felicitaciones por refundir ese papel, por cierto. Fue algo divertido aprender después del hecho. De todos modos, algún día, la historia del tiempo que vivimos se va a escribir, y cuando lo sea, no estoy seguro de que sean aquellos en esta administración los que se van a salir peor. Ahora no me equivocan, se van a salir. terriblemente. Pero la historia también recordará a los cobardes que definitivamente sabían mejor, pero que aún dejan que las cosas sucedan, ya sea por dinero, conveniencia o simplemente consuelo. Sé que esto es una venta difícil, y puede ser un poco de anatema para los líderes empresariales reacios al riesgo.

«Pero diré esto», continuó. «Si no hemos aprendido nada más del segundo término de esta administración hasta ahora, y no creo que lo hemos hecho, es que darle al acosador el dinero de su almuerzo no lo hace desaparecer. Simplemente lo hace volver más hambre cada vez. Nunca van a detenerse. Literalmente dijeron que lo han dicho abiertamente. Después de la suspensión de Kimmel, Trump publicó, ‘eso deja a Jimmy y Seth, dos totales totales en noticias falsas. Y [FCC chairman Brendan] Carr insinuó que ‘la vista’ podría ser la siguiente. La maldita ‘vista!’ Mira, en algún momento tendrás que dibujar una línea. Entonces diría, ¿por qué no dibujarlo aquí mismo? Y cuando vienen a ti con estúpidas demandas ridículas, eligiendo peleas que sabes que podrías ganar en la corte en lugar de darse la vuelta, ¿por qué no ponerse de pie y usar cuatro palabras clave que no tienden a enseñarte en la escuela de negocios? No ‘Ok, eres el jefe’. No ‘lo que digas va’. Pero en cambio, la única frase que realmente puede hacer que un matón débil desaparezca. Y eso es, ‘Jódete, hazme’ «.