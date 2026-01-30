Disney contrata a Benjamin Swinburne como vicepresidente ejecutivo de estrategia corporativa e relaciones públicas

Después de 27 años en Morgan Stanley, Benjamín Swinburne ha conseguido un nuevo concierto con Walt disney Co.

Disney contrató a Swinburne como vicepresidente ejecutivo de relaciones con inversores y estrategia corporativa. Reportará directamente al director financiero de Disney, Hugh Johnston, y se unirá a la compañía “en un futuro próximo”, anunció la compañía de medios el viernes. Las relaciones con los inversores de Disney han estado a cargo anteriormente de Carlos A. Gómez, quien se desempeña como tesorero de Mouse House.

En el puesto recién creado, Swinburne liderará la función de relaciones con inversionistas de Disney, comunicando el desempeño financiero de la compañía y su visión estratégica a largo plazo a inversionistas institucionales y accionistas minoristas, analistas de ventas y otras partes interesadas clave. También supervisará la planificación estratégica a largo plazo y el análisis de mercado de la empresa en su función de estrategia corporativa, identificando oportunidades de crecimiento basadas en las tendencias de la industria y la evolución del consumo de entretenimiento.

«Después de haber pasado gran parte de mi carrera analizando el desempeño de Disney y las oportunidades a largo plazo, aprecio profundamente las fortalezas creativas, la disciplina operativa y el enfoque constante de la compañía en ofrecer valor a los accionistas», dijo Swinburne en un comunicado proporcionado por Disney. «Es un momento increíblemente emocionante para unirme a la compañía y espero trabajar con el equipo para continuar con el increíble progreso que han logrado para posicionar a Disney para el crecimiento futuro».

Johnston comentó: «Ben ha sido uno de los analistas de medios más respetados de la industria y aporta un conocimiento profundo del cambiante panorama del entretenimiento global», dijo Johnston. «Su rigor analítico, perspectiva estratégica y conocimiento de largo plazo de nuestro negocio y de la industria en general lo convierten en una incorporación excepcional a nuestro equipo a medida que continuamos ejecutando nuestra visión a largo plazo y brindando valor sostenido para nuestros accionistas».

Como director general y jefe de investigación de medios, telecomunicaciones y servicios de cable de EE. UU. en Morgan Stanley, Swinburne dirigió la cobertura de investigación de acciones de las industrias de medios y entretenimiento, publicidad y servicios de telecomunicaciones y cable, áreas que ha seguido durante más de dos décadas. Ha sido clasificado constantemente entre los analistas líderes en múltiples sectores en una variedad de encuestas de inversionistas, incluida una incorporación en 2021 al Salón de la Fama del Equipo de Investigación de Inversores Institucionales de toda América. Se incorporó a Morgan Stanley como analista de investigación en 1999.

Swinburne obtuvo una licenciatura en políticas públicas con especialización en finanzas de la Universidad Washington and Lee y una maestría en contabilidad de Babson College.