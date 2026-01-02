Disney+ compra Brown Bread, debut como directora de Shaunagh Connaire

Disney+ adquirió el cortometraje narrativo irlandés “Brown Bread” luego de un exitoso festival que comenzó con su estreno mundial en Galway Film Fleadh en 2025.

La película ahora se transmite en las plataformas Disney+ de toda Europa.

Escrita y dirigida por Shaunagh Connaire, “Brown Bread” marca el debut narrativo del escritor y director Shaunagh Connaire, el periodista irlandés dos veces nominado al Emmy que ha producido documentales para empresas como la BBC y PBS Frontline y también se desempeñó como director de comunicación de George y Amal ClooneyFundación por la Justicia.

La película, descrita por Connaire como un “giro moderno de la historia de la emigración irlandesa”, está dirigida por la actriz ganadora del Emmy Fionnula Flanagan (“Perdidos”, “Los juegos del hambre: La balada de pájaros cantores y serpientes”), Katie McGrath (“Merlín”, “Supergirl”) y Dermot Crowley (“Lutero: el sol caído”, “La muerte de Stalin”).

Inspirada en la propia experiencia de Connaire al no poder viajar a Irlanda desde Estados Unidos para asistir al funeral de su madrina, la historia sigue a Áine (McGrath), una mujer cuyo regreso a Irlanda desde Nueva York para asistir a la misa conmemorativa de su madrina despierta viejas tensiones, dolor y afecto tácito en su hogar familiar rural. Flanagan interpreta a Betty, una madre orgullosa pero emocionalmente contenida que lucha por el regreso de su hija, mientras que Crowley interpreta al padre de Áine, Seamus.

“Que Disney haya adquirido mi primera película con guión tan temprano es maravilloso”, dijo Connaire. «Quería contar una historia arraigada en la vida irlandesa pero lo suficientemente amplia como para viajar. Ver esa creencia reflejada en una adquisición global como esta es increíblemente afirmativo y un recordatorio de que las historias pequeñas y específicas pueden resonar mucho más allá de donde comienzan».

Producida por Julie Ryan a través de su productora MK1 Studios, la película se rodó íntegramente en la ciudad natal de Connaire, Longford, Irlanda. La financiación corrió a cargo de Creative Ireland (Longford), con el apoyo adicional de Sam y Amelia Dennigan y Anne Heraty, quienes actuaron como productoras asociadas. La película es distribuida por Network Ireland.

«Desde el principio, sentimos que Brown Bread era una película muy especial, no porque intentara ser grande, sino porque era precisa, veraz y emocionalmente valiente», dijo Ryan. «Siempre pensamos globalmente, y Shaunagh tiene un extraordinario instinto para el carácter y el tono que permite que las historias arraigadas en un lugar viajen. Ver una película realizada en la zona rural de Longford y que ahora encuentra un hogar en Disney refuerza nuestra creencia de que las historias arraigadas en la vida irlandesa pueden resonar mucho más allá de su lugar de origen.