Disney busca urgentemente películas para hombres de la generación Z

Cenicienta y la bella durmiente no son los únicos que buscan un príncipe.

Liderazgo en Walt Disney Studios ha estado presionando a los creativos de Hollywood en los últimos meses, dicen múltiples fuentes VariedadPara las películas que traerán a los hombres jóvenes de regreso a la marca de una manera significativa. «Jóvenes» se define aquí por fuentes como edades de 13 a 28 años, también conocidos como Gen Z.

Primero, duh. Cada estudio de cine está buscando mejores formas de convertir al público joven en espectadores habituales. Numerosos estudios muestran que los hombres de la Generación Z en particular son un grupo solitario y obsesionado con los juegos que se vieron obstaculizados en sus años de formación por los bloqueos Covid-19, no el segmento más fácil de comprender. Pero lo que sorprende a los productores, escritores y otros socios en la industria más grande es que Disney ha estado pidiendo original conceptos para atraer la demostración de regreso a las películas.

Este es el mismo Disney cuyos motores de contenido multimillonario, Marvel y Lucasfilm, han saciado a hombres de todas las edades durante casi dos décadas desde que la compañía los adquirió. Las fuentes dicen que Disney ha estado buscando nuevos IP y lanzamientos como aventuras globales y buscas de tesoros, así como películas de temporada como las películas para el corredor de Halloween. Las llamadas vienen cuando la máquina de Star Wars lucha por producir cualquier proyecto de película y el género de superhéroes arroja al público por minuto.

Mientras que dos expertos dicen que el mandato de reclutar machos jóvenes llega tan alto como el C-suite, la tarea ha caído principalmente David GreenbaumEl antiguo encabezado de Searchlight Pictures provocó en 2024 para ejecutar el negocio de cine de acción en vivo de Disney. Esa etiqueta ha faltado mucho en la tarifa de tumba, como la franquicia «Piratas del Caribe», durante casi 10 años. (Los expertos de Studio dicen que la propiedad está en desarrollo activo, aunque no en su última iteración informada que involucra a Margot Robbie). Para no decir nada del intento mediocre de reiniciar y entregar «Indiana Jones» en 2023, que ganó $ 383 millones en todo el mundo con un presupuesto de $ 300 millones antes de los costos de marketing. Una fuente de Disney dice que las películas para los hombres de la Generación Z son parte de una estrategia general en todas las etiquetas, pero no más urgente que cualquier otro cuadrante.

Greenbaum recientemente contrató a Daria Cercek, el experto en el ex co-jefe de Paramount Pictures, para ayudar en este esfuerzo. Greenbaum es amado por el talento, pero ha existido en gran medida en la esfera indie de prestigio, mientras que Cercek pasó películas de franquicias como «Sonic the Hedgehog», «A Quiet Place» y «Smile». Algunos piensan que el impulso para este grupo demográfico es simplemente Greenbaum tratando de poner su sello en la acción en vivo. Sin embargo, numerosos jugadores de poder que hablaron con Variedad Vea algo siniestro en las hojas de té.

Cuando la ejecución es correcta, el punto óptimo de Disney en las películas ha sido millennials. Esa generación consumió títulos de bóveda clásica como «The Lion King», «101 dálmatas» y «Lilo & Stitch» cuando eran niños. Ahora, traen a sus hijos en masa para ver reinicios de acción en vivo. (El bruto de mil millones de dólares de este año «Lilo & Stitch» sobreindexado con hombres y niños, dijo Disney anteriormente). La generación Z es una historia diferente.

El interés incorporado no está tan garantizado para tal audiencia, que impulsó a Warner Bros. ‘ «Una película de Minecraft» para casi un recorrido de mil millones de dólares. Ese fue un juego que Gen Z jugó como niños muy pequeños. Sin mencionar los momentos virales eufóricos que creó para hombres jóvenes que filman momentos clave dentro de los multiplexes y los comparten en plataformas como Tik-Tok. (Véase también la tendencia de «Gentleminions» de Universal Pictures en 2022, cuando Gen Z Bros empacó teatros en trajes y lazos para «Minions: The Rise of Gru».

Tal como está, Disney está en línea con Sony Pictures y Paramount en su participación de mercado para la Generación Z (10% de los compradores de boletos en 2024). Eso es dos puntos por encima de Universal y dos puntos por debajo de Warners. Pero Disney no está dejando el trabajo de cortejar por completo a la Generación Z hasta el grupo de cine. Al concurrente a Greenbaum’s Hire, la corporación compró una participación de capital de $ 1.5 mil millones en el gigante «Fortnite», que incorporará el icónico establo de personajes de Disney. Sin embargo, dos fuentes dicen que Disney no disfruta de los derechos cinematográficos de «Fortnite», lo que parece obvio en atraer a la Generación Z a los cines.

Sí, Disney fue el rey sin refutación de la taquilla el año pasado. Volverá a ganar este año, con dos películas que potencialmente cruzarán la marca de $ 1 mil millones («Avatar: Fire and Ash» y «Zootopia 2»). Cuatro películas de cuatro etiquetas de Disney han recaudado más de $ 1 mil millones en los últimos 16 meses (ningún otro estudio ha tenido una en ese período de tiempo). Por lo tanto, es asombroso ser rivales a estudios y comerciantes que Disney está buscando abrir nuevos senderos después de años de ser la envidia de la ciudad, después de haber contado durante tanto tiempo en las cosas seguras de los mundos de Iron Man y el Jedi.

El CEO de Disney, Bob Iger, confirmó tanto una llamada trimestral de ganancias este mes, diciendo que su grupo de películas no favorecerá a la IP existente sobre el material original. La prioridad, dijo Iger, «es publicar grandes películas».

Walt Disney Studios se negó a proporcionar comentarios para esta historia.

Mucho se ha escrito sobre la audiencia estrecha para películas de superhéroes. La actuación del último lanzamiento de Marvel, «Fantastic Four: First Steps», que tenía como objetivo lanzar otra franquicia de superhéroes dirigida por Pedro Pascal y Vanessa Kirby, no logró cumplir con las expectativas. Eso a pesar de las buenas críticas, un fin de semana de apertura prometedor y la atención completa del zar de Marvel Kevin Feige. «Star Wars» no ha producido una película en siete años (una adaptación de pantalla grande de Disney+ Hit «The Mandalorian» llegará el próximo año).

Un ejecutivo de primera película en un rival de Disney dice que cada estudio debería buscar originales, ya que las secuelas y los reinicios continúan agotando la cultura, incluso si están empacando en los cinéfilos a corto plazo.

«Nunca pensé que lo diría», reflexiona el ejecutivo sobre los problemas del niño del Reino Mágico a pesar de su caja de gemas de IP icónica, «Pero parece que Disney tendrá que comenzar a intentarlo».