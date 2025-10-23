Disney advierte que YouTube TV podría eliminar a ABC y ESPN en disputa por tarifas

disney está alertando a los espectadores que sus redes, incluidas abecedario y ESPN podría apagarse en Google youtube televisión tan pronto como la próxima semana, en medio de un estancamiento en las conversaciones para renovar el acuerdo.

Según Disney, continúa negociando con Google un nuevo acuerdo con YouTube TV, pero el gigante de Internet está utilizando su dominio del mercado para intentar obligar a la empresa de medios a llegar a un acuerdo por tarifas de transporte inferiores al mercado. YouTube TV es el servicio de televisión de pago por Internet más grande de Estados Unidos y se estima que tiene más de 10 millones de suscriptores.

El acuerdo de distribución actual de Disney para YouTube expirará el 30 de octubre a la medianoche ET. El acuerdo cubre las estaciones de transmisión locales de ABC, el conjunto de redes ESPN, ABC News, Disney Channel, Disney Jr., FX, FXX, FXM, NatGeo y Freeform. Disney planea mostrar pergaminos en pantalla en sus redes sobre el posible apagón de YouTube TV, junto con mensajes en las plataformas de redes sociales.

Por su parte, YouTube dijo que si las redes de Disney se eliminan de YouTube TV durante “un período prolongado de tiempo”, otorgará a los suscriptores un crédito de 20 dólares.

La advertencia de Disney se produce después de que YouTube TV se haya visto involucrado en otras cuatro disputas de distribución sólo en lo que va de año. Después de polémicas conversaciones sobre un acuerdo, YouTube TV y Paramount Global (ahora Paramount Skydance) renovaron su acuerdo para transmitir estaciones CBS en todo el país y más de 20 canales más en febrero. Fox Corp. y YouTube TV alcanzaron una renovación en agosto de 2025 después de un tira y afloja público, y NBCUniversal firmó un pacto a largo plazo con Google a principios de este mes. Mientras tanto, YouTube TV eliminó Univision y otras cadenas propiedad de TelevisaUnivision a finales de septiembre después de que ambas partes no lograran llegar a un nuevo acuerdo.

«Por cuarta vez en tres meses, YouTube TV de Google está poniendo a sus suscriptores en riesgo de perder las redes más valiosas a las que se registraron», dijo un portavoz de Disney en un comunicado. Variedad. «Este es el último ejemplo de cómo Google explota su posición a expensas de sus propios clientes. Invertimos significativamente en nuestro contenido y esperamos que nuestros socios paguen tarifas justas que reconozcan ese valor. Si no llegamos a un acuerdo justo pronto, los clientes de YouTube TV perderán el acceso a ESPN y ABC, y a toda nuestra programación principal, incluidas las temporadas de la NFL, el fútbol americano universitario, la NBA y la NHL, y mucho más».

Un portavoz de YouTube dijo en un comunicado: «Hemos estado trabajando de buena fe para negociar un acuerdo con Disney que les pague de manera justa por su contenido en YouTube TV. Desafortunadamente, Disney está proponiendo costosas condiciones económicas que aumentarían los precios para los clientes de YouTube TV y les darían a nuestros clientes menos opciones, mientras benefician a los propios productos de TV en vivo de Disney, como Hulu + Live TV y, pronto, Fubo. Sin un acuerdo, tendremos que eliminar el contenido de Disney de YouTube TV y si no está disponible durante un período prolongado, ofreceremos a los suscriptores un crédito de $20”.

En 2023, Disney y Charter Communications tuvieron una batalla pública sobre una renovación, antes de las dos partes resolvieron sus diferencias para evitar un apagón. En 2024, ESPN y otras redes de Disney dejaron de emitir DirecTV durante casi dos semanas antes de llegar a un nuevo acuerdo. A principios de este mes, Disney firmó una renovación con Comcast para continuar con las redes de Mouse House.

Según Disney, la visualización de sus redes en los hogares con YouTube TV aumentó más del 15% año tras año según los minutos brutos vistos, citando datos de Nielsen.

Hay algo de rencor entre Disney y YouTube. Justin Connolly, exjefe de distribución de Disney, se unió a YouTube como vicepresidente del jefe global de medios esta primavera. Disney demandó a YouTube y Connolly, alegando incumplimiento de contrato y buscando bloquear su empleo en Google, en parte citando el conocimiento de Connolly sobre Disney en lo que respecta a las conversaciones de renovación de contrato para YouTube TV. Un tribunal superior de California juez falló contra Disney en el caso.

En la foto de arriba: “Abbott Elementary” de ABC