Disminuyen denuncias de fraude en servicios financieros en el periodo navideño 2025-2026

Jacarta – Autoridad de Servicios Finanzas (FSA) informe, durante el período de Navidad y Año Nuevo (nataru) 2025-2026, no habrá aumento informe fraude en el sector de servicios financieros.

Lea también: Actualización del OJK sobre la reestructuración del crédito para los deudores afectados por el desastre de Aceh-Sumatra



Así lo transmitió la directora ejecutiva de Conducta Empresarial de Servicios Financieros, Educación y Protección al Consumidor, Friderica Widyasari Dewi alias Kikien teleconferencia de prensa sobre los resultados de la Reunión Mensual de la Junta de Comisionados (RDKB) de OJK de diciembre de 2025

Incluso confirmó que el número de informes fue en realidad menor, en comparación con informes similares del público en el mismo período del año anterior.

Lea también: SAL IDR 75 billones retirados por el gobierno, OJK: el impacto en la liquidez bancaria no es significativo



«No hubo un aumento en los informes de fraude durante el período navideño, especialmente en la última semana (2025) entre el 24 y el 31 de diciembre de 2025», dijo Kiki, el viernes 9 de enero de 2026.

Lea también: Pandji Pragiwaksono informó sobre ‘Mens Rea’, la policía implementa un nuevo código penal



Señaló que al 30 de noviembre de 2025 se registraron 373.129 denuncias de fraude, aumentando a 411 mil denuncias al 23 de diciembre de 2025. Así, se sumaron 37.900 denuncias adicionales con un promedio de 1.600 denuncias por día.

Al 31 de diciembre de 2025, se recibió un total de 418,462 informes, lo que resultó en alrededor de 7,407 informes adicionales o un promedio de 1,900 informes por día durante el período 24-31 a fines del mes pasado.

Durante este período, Kiki dijo que la mayor modalidad de fraude fueron las transacciones de compras en línea, junto con el aumento de anuncios o descuentos en boletos, llamadas falsas y fraudes a través de SMS.

«Un ejemplo es la gran cantidad de billetes electrónicos a través de SMS; de hecho, nosotros mismos también recibimos muchos SMS fraudulentos que estoy seguro de que muchos de nuestros amigos también reciben», dijo Kiki.

«Bueno, ese es también uno de los nuevos modos que vimos muy populares a finales del año pasado», dijo.