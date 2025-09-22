Diskopantera calienta la etapa de CFD, miles de corredores se unieron al rah-rah

Yakarta, Viva – La atmósfera del día libre de automóviles (CFD) en el área de gelora de Bung Karno (GBK) se convirtió en una fiesta de música cuando DJ DiscoPantero Tome el escenario principal de Guardian Run 2025.

Con una lista de canciones llena de canciones de nostalgia, el DJ hizo con éxito a miles de participantes que acababan de terminar de correr. No pocos corredores que todavía usan medallas inmediatamente se acercan al escenario, disfrutando de euforia con amigos y familiares. Desplácese para conocer la emoción, ¡vamos!

Esta emoción cerró la serie de Guardian Run 2025 que presentó con éxito 8.500 corredores de varias ciudades de Indonesia. Este evento anual de ejecución se divide en categorías de 5k y 10k, con el concepto híbrido: algunos funcionan directamente en la plaza de estacionamiento GBK East, también hay quienes participan virtualmente a través de aplicaciones de ejecución populares.

La directora gerente Guardian Indonesia, Anna Hull, la expresa orgullosa.

«Después de celebrar con éxito este evento en ejecución en los últimos dos años, nos hace ansiosos a inspirar a más personas a vivir una vida saludable, mientras crea experiencias positivas a través de una serie de actividades emocionantes. A través de una categoría de carrera amigable para corredores de todos los niveles, estamos felices de traer una experiencia agradable para los participantes», dijo Anna después del evento, el domingo 21 de septiembre, 2025.

No solo la música de Diskopantera, también hay clases de Zumba, cabinas interactivas, para el vehículo de la máquina de garras humanas, lo que es una lucha para los visitantes. Los premios de puertas y las actuaciones de la banda local complementan esta vibra del festival deportivo.

El director de carrera de IM Road Runner, Satrio Guardian, también enfatizó que este evento de carrera se ha convertido en un calendario obligatorio de la comunidad corriendo.

«De año en año vemos cómo este evento siempre es bienvenido por el público. El entusiasmo de los participantes extraordinarios es nuestro aliento para presentar un evento en ejecución que no solo es seguro y cómodo, sino que también brinda la mejor experiencia para cada participante como parte de una celebración de estilo de vida saludable», dijo Satrio.

Gracias al toque de Discopantera, este evento saludable se convirtió en una etapa de entretenimiento que hizo que CFD Yakarta fuera más colorida.