Dish contrarresta a Disney y ESPN por los pases a corto plazo de Sling TV

Red de platos está respondiendo a los disparos disney y EPSN en una disputa legal por el lanzamiento de pases por tiempo limitado para Honda TV – Dish alega que el gigante de los medios está violando las leyes antimonopolio para sofocar la competencia y ha violado los términos de su contrato con Dish.

Dish presentó contrademandas federales antimonopolio e incumplimiento de contrato contra Walt Disney Co. y ESPN el viernes 2 de enero en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York.

Eso vino en respuesta a La demanda de Disney contra Dish por los Sling Passes de Sling TV (que incluyen planes de día, fin de semana y de una semana), alegando que violaron los términos del acuerdo de transporte de las empresas. En noviembre, un juez federal falló a favor de Dish, negando la solicitud de Disney de bloquear los planes de streaming a corto plazo. El juez concluyó que Disney no había demostrado probabilidades de éxito en cuanto al fondo de sus reclamaciones por incumplimiento de contrato contra Dish/Sling, ni tampoco demostró que sufriría un daño irreparable.

En su contrademanda, Dish dijo que «afirma que no tenía ninguna obligación contractual de consultar» con Disney o ESPN antes de lanzar Sling Passes, que se han comercializado como una forma flexible para que los consumidores vean deportes en vivo sin la compra de una suscripción extendida. Además, según la presentación, Dish «admite que una cantidad limitada de materiales promocionales para Sling Passes incluía la frase ‘sin suscripción’, que era inexacta».

La demanda contra Dish alega que Disney está aprovechando su poder dominante en el mercado para “destruir la competencia” y sofocar la innovación. La contrademanda de Disn también alega que Disney ha violado “flagrantemente” sus propios contratos. La demanda afirma que Disney dio a sus competidores condiciones favorables, pero se negó a extender esas mismas condiciones a Dish y Sling, a pesar de las cláusulas de “nación más favorecida” (NMF) en su acuerdo de transporte que exigen legalmente que Disney lo haga.

Los representantes de Disney no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Los documentos legales de Dish alegan que Disney viola la Ley Sherman al condicionar el acceso a la programación deportiva “imprescindible” (es decir, las redes ESPN) a la compra de ciertos canales de bajo valor. Según Dish, ese intento ilegal obliga a Sling TV a «transmitir contenido que los clientes no quieren, inflando los costos y bloqueando paquetes asequibles».

Además, Dish afirma que Adquisición de Fubo por parte de Disney (que ha fusionado con el negocio de televisión en vivo de Hulu) y la introducción de el paquete ESPN-Fox One violar las leyes antimonopolio al «eliminar la competencia». Al comprar Fubo, Disney “acapara efectivamente opciones deportivas amigables para el consumidor y bloquea paquetes delgados alternativos”, según un representante de Dish.

Además, Dish alega que Disney está intentando acaparar el “mercado de paquetes deportivos delgados” mediante el lanzamiento del servicio de transmisión independiente ESPN Unlimited, así como adquiriendo Fubo y haciendo cumplir “contratos restrictivos”. A través de esas acciones, afirman los documentos legales de Dish, Disney está intentando asegurarse de ser el único proveedor de paquetes deportivos «flexibles», que inflan artificialmente los precios al consumidor.

La contrademanda de Dish busca daños monetarios no específicos; una sentencia de que las acciones de Disney y ESPN violan las leyes antimonopolio de EE. UU.; y una orden judicial para forzar la “revocación” de la adquisición de Fubo y el paquete ESPN-Fox One por parte de Disney.