VIVA -Spaylatter continÃºa facilitando las transacciones sin efectivo para la gente de Indonesia en tiendas fuera de lÃ­nea a travÃ©s de la campaÃ±a de pago de spaylater Pellizco. ColaborÃ³ â€‹â€‹con Lyodra, esta campaÃ±a tuvo lugar del 25 de septiembre al 24 de octubre de 2025, presentando varios promociÃ³n y descuentos atractivos especÃ­ficamente para los usuarios.

Las transacciones fuera de lÃ­nea son mÃ¡s fÃ¡ciles y mÃ¡s rÃ¡pidas con las promociones de SpayLater Pay QRIS

Con la funciÃ³n de pago de QRIS, los usuarios pueden pagar directamente utilizando QRI en comerciantes favoritos sin complicado. Durante el perÃ­odo de campaÃ±a, tambiÃ©n hay una variedad de promociones Spaylaler que los usuarios pueden utilizar para hacer que la experiencia de transacciÃ³n sea mÃ¡s cÃ³moda.

500 mil bono de activaciÃ³n

La promociÃ³n de bonificaciÃ³n de activaciÃ³n de 500 mil continÃºa, donde los nuevos usuarios que activan Spaylatter tienen la oportunidad de obtener un cupÃ³n que valga un total de RP. 500,000. Los cupones se pueden usar para comprar con pagos de QRIS para transacciones fuera de lÃ­nea y en lÃ­nea, incluida la solicitud de Shopee. CÃ³mo activar SpayLater FÃ¡cil y rÃ¡pido, con la edad inicial de 18 aÃ±os o mÃ¡s y tiene un KTP activo.

Cuotas de 0% a 12 meses

Disfrute de compras mÃ¡s ligeras con un 0% de entregas a 12 meses, se aplican tÃ©rminos y condiciones. AdemÃ¡s de obtener muchos descuentos, los usuarios pueden establecer el flujo de efectivo mensual mÃ¡s flexible sin costos adicionales. Con una combinaciÃ³n de entregas y promociones, las experiencias de compra tambiÃ©n se vuelven mÃ¡s eficientes.

Mil

Disfrute de mil promociones especiales para varios productos seleccionados a un precio de Rp1,000 con pagos de QRIS a travÃ©s de la aplicaciÃ³n Shopeepay, se aplican los tÃ©rminos y condiciones. Los usuarios pueden disfrutar de esta promociÃ³n con el mÃ©todo de pago Shopeepay o SpayLater, con una cuota de promociÃ³n adicional especÃ­ficamente para nuevos usuarios de SpayLater.

Esta oportunidad es la mejor manera de probar transacciones sin efectivo al tiempo que obtiene grandes descuentos.

Descargue la aplicaciÃ³n Shopeepay, active SpayLatter y sienta la facilidad de las transacciones fuera de lÃ­nea con varias promociones y descuentos atractivos de Spaylater bayar qris. Todos estos beneficios no tienen costos ocultos, por lo que los usuarios pueden realizar transacciones de manera mÃ¡s cÃ³moda y transparente. Con las promociones de Spaylacher y las opciones de pago a travÃ©s de QRI, cada transacciÃ³n se vuelve mÃ¡s flexible y prÃ¡ctica.

Spaylatter, que es administrado por PT Commerce Finance, tiene licencia y supervisada por la Autoridad de Servicios Financieros (OJK).