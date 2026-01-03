Disfruta disfrutando del nuevo Código Penal y Código Procesal Penal

Jacarta – Código Penal (Código Penal) y el Código de Procedimiento Penal (Código de Procedimiento Penal) entra en vigor oficialmente el viernes 2 de enero de 2026.

En respuesta a esto, Presidente Comisión III RPD RI Habiburokhman Dijo que su partido acogió con gran alegría y emoción la promulgación del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal.

Dijo que tomaría un largo camino para reemplazar la ley de herencia holandesa y el Nuevo Orden.

«Nuestra larga lucha para reemplazar el Código Penal heredado de los colonialistas holandeses y el Código de Procedimiento Penal heredado del Nuevo Orden finalmente puede implementarse después de 29 años de reforma», dijo Habiburokhman a los periodistas, citado el sábado 3 de enero de 2025.

El político del Partido Gerindra aseguró que el nuevo Código Penal y el Código de Procedimiento Penal se redactaron a favor de las personas que buscan justicia.

«Nuestra ley está entrando en una nueva fase, ya no como un aparato represivo de poder, sino como una herramienta para que el pueblo busque justicia», afirmó Habiburokhman.

Además, Habiburokhman explicó que los cambios en las dos normas penales deberían haberse realizado al comienzo de la reforma.

«Deberíamos haber implementado la reforma del Código Penal y del Código Procesal Penal al inicio de la reforma, pero siempre hay obstáculos y obstáculos», explicó.

Habiburokhman también aseguró que el nuevo Código Penal y el Código de Procedimiento Penal están a favor de la defensa de los Derechos Humanos (HAM) y son justos.

«A todo el pueblo indonesio deseamos disfrutar de las dos principales normas de derecho penal que son muy reformistas, pro defensa de los derechos humanos y proporcionan justicia de manera mucho más óptima», concluyó.

