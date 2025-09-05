Diseño fresco y ahorro de combustible

Yakarta, Viva – El mercado de motocicletas en Indonesia en septiembre de 2025 estaba lleno de nuevos modelos con una nueva apariencia. Los grandes productores compiten para presentar motos que no solo son modernas, sino también eficientes en combustible.

Para los usuarios que priorizan la eficiencia, la elección de las motocicletas que ahorran combustible está cada vez más disponible. Precio Friendly hace que esta moto sea interesante para los vehículos diarios.

Desde la búsqueda Viva Automotive Viernes 5 de septiembre de 2025, el Honda Beat 2025 sigue siendo excelente en el segmento de scooter de luz. Precio en la carretera Yakarta está en el rango de RP. 18.98 millones para la variante CBS y RP. 20.38 millones para el tipo de tecla inteligente de lujo.

Motor de ritmo de 110cc con tecnología ESP y PGM-Fi. El consumo de combustible puede alcanzar alrededor de 60 km por litro. La ventaja se encuentra en las delgadas dimensiones y el peso ligero. Esta moto se conduce fácilmente en una carretera urbana densa y a menudo está atascada.

No solo eso, Honda incluye características de seguridad modernas en la variante superior. El sistema inteligente Key ayuda a los conductores a sentirse más tranquilos cuando se estacionan en espacios abiertos.

Con precios asequibles, Beat es una fuerte opción para estudiantes y trabajadores jóvenes. La eficiencia y el mantenimiento baratos lo convierten en un motor versátil en su clase.

Yamaha Mio M3 125 2025 está presente como el principal competidor en el segmento de scooter de nivel de entrada. El precio oficial a septiembre se registró en RP 18.3 millones en Yakarta.

Esta moto está equipada con un motor de 125 cc con tecnología de núcleo azul. La energía es mayor que el scooter de 110cc, pero el consumo de combustible aún es de alrededor de 50 km por litro.

El diseño de Mio M3 parece deportivo con líneas de cuerpo afiladas. Las opciones de color brillante lo hacen popular entre los jóvenes. Una actuación más poderosa es adecuada para viajes de rango medio. Aunque la capacidad es más grande, esta moto todavía es cómoda de usar en atascos.

Yamaha también ofrece extensos reposapiés de equipaje y campo. Esta característica se suma a la comodidad para los usuarios diarios.



Nuevo color Yamaha Mio M3 2025

Este scooter se considera equilibrado entre energía y eficiencia. Para los automovilistas que necesitan algo más que económico, Mio M3 es una opción interesante.

Con un precio bajo RP. 20 millones, Mio M3 compite con Honda Beat. Ambos modelos siempre han sido una comparación en la clase de scooter eficiente en combustible.

Honda Genio 2025 viene con un estilo retro-moderno típico. El precio de Yakarta OTR este mes está en el rango de RP. 19.7 millones a RP. 20.3 millones.

El motor tiene una capacidad de 110cc con tecnología ESP y PGM-FI. El consumo de combustible se registra en alrededor de 59 km por litro. El elegante diseño Genio lo hace popular entre los jóvenes. La línea del cuerpo es simple pero elegante con un toque clásico.



Viva Automotive: New Honda Genio

Yamaha Vega Force 2025 todavía es muy buscada a pesar de que su producción es limitada. El precio de mercado varía de RP. 16.9 millones a RP. 18.8 millones.

Este motor de pato utiliza un motor de 115 cc con un sistema de inyección. El consumo de combustible puede penetrar 60 km por litro.

Suzuki Nex II 2025 complementa las filas de motocicletas que ahorran combustible este año. Los precios de Yakarta OTR están entre RP. 20.18 millones a RP. 21.35 millones, dependiendo de la variante.

Con un motor liviano y ágil de 113cc, el NEX II ofrece un consumo de alrededor de 57 km por litro. El diseño deportivo lo convierte en una opción atractiva para los usuarios urbanos.