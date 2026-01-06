Diseño exclusivo con varios beneficios premium, BRI Visa Infinite fortalece los servicios al cliente privados y prioritarios

Jacarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk o BRI presentamos BRI VISA Infinite con un nuevo diseño y fortalecimiento beneficios premium para apoyar las necesidades de viajes, transacciones internacionales y estilos de vida modernos clientes prioridad Y privado.

Esta iniciativa refleja el compromiso de la compañía de presentar servicio prima que sea relevante, consistente y capaz de brindar una experiencia integral para segmentos prioritarios y privado. La presencia de esta última versión también muestra los pasos de BRI para fortalecer las capacidades de servicio premium en línea con las crecientes expectativas de comodidad y eficiencia.

A medida que aumentan la prioridad y las preferencias de los clientes privado Hacia los servicios de pago estándar internacionales, BRI desarrolló una tarjeta de crédito premium que puede brindar beneficios relevantes para las necesidades de viajes y transacciones globales. BRI VISA Infinite ahora ofrece transacciones transfronterizas sencillas, recompensas y servicios competitivos conserje que apoya la movilidad del cliente.

Secretario Corporativo BRI Dhanny dijo que la renovación de BRI VISA Infinite fue un paso estratégico para fortalecer las capacidades de la compañía en el segmento de consumidores.

«Se realizaron infinitas mejoras en BRI VISA para fortalecer la flexibilidad del servicio para clientes prioritarios y privadoespecialmente en el apoyo a transacciones internacionales y necesidades de viajes. «Este ajuste garantiza que los servicios se mantengan en línea con las necesidades cada vez mayores de los clientes premium, además de confirmar el compromiso de BRI de mantener la calidad del servicio premium de forma continua», dijo Dhanny, citado el martes 6 de enero de 2026.

BRI VISA Infinite está equipada con una serie beneficios premium que está diseñado para proporcionar un alto confort a los clientes prioritarios y privado. Los clientes pueden obtener un bono de bienvenida GarudaMiles equivalente a un billete Yakarta-Singapur al momento de la activación. reembolso IDR 1.000.000 para transacciones internacionales, así como tasas competitivas para transacciones en el extranjero.

El servicio de pago en cuotas del 0% durante hasta 36 meses está disponible para diversas compras minoristas, mientras que el programa Everyday Miles permite la acumulación de 1 GarudaMiles por cada transacción válida de IDR 10.000. El servicio VISA Concierge 24 horas al día, 7 días a la semana a través de WhatsApp también facilita a los clientes la gestión de sus necesidades de viaje.

Programa de comerciante exclusivo también forme parte de los beneficios BRI VISA Infinite a través de la colaboración con varios socios estratégicos, incluidos los servicios de salud Mayapada, las aerolíneas Garuda Indonesia y Qatar Airways. plataforma Viajes Klook, así como restaurantes en Asia Pacífico con descuentos de hasta el 20%. Los términos del programa incluyen requisitos de activación. bono de bienvenidaperiodo de campaña reembolsovalidez de la transacción para Millas Everyday, términos mínimos y políticas comerciante para facilidades de pago a plazos, así como las regulaciones de tipos de cambio de acuerdo con las regulaciones de Visa y BRI al momento de la publicación.