Diseñadora de vestuario de After the Hunt sobre la inspiración para los trajes de Julia Roberts

La Universidad de Yale podría ser el campus más moderno del mundo, al menos en “Después de la caza«, la última película de Luca Guadagnino, donde abundan los blazers de Celíne, los trajes Totême y los abrigos Lemaire. Para la diseñadora de vestuario Giulia Piersanti, quien también es la jefa de prendas de punto de Celíne, vestir a los sofisticados estudiosos de la película era una opción natural.

«Los blazers son básicamente la armadura de un personaje en esta película», dice Piersanti. Variedad.

En la película, Julia Roberts interpreta a Alma Imhoff, una profesora titular de filosofía en Yale cuyo mundo cuidadosamente construido comienza a desmoronarse cuando una de sus protegidas estrella, Maggie (Ayo Edebiri), acusa al amigo cercano y colega de Alma, Henrik (Andrew Garfield), de agresión sexual. Alma, conocida por su rigor intelectual y su suave control en los círculos académicos, se debate entre su lealtad a Hank y las urgentes demandas de verdad y justicia en un ajuste de cuentas #MeToo al estilo Tár.

Roberts interpreta a Alma «con un tono sardónico, fríamente convincente», como Variedades Owen Gleiberman señala. En lo que respecta a la ropa, Piersanti retrató este aire gélido e imperioso a través de paletas de colores apagados, sastrería recta y piezas sin marca. «Mi moodboard general para el ‘estilo Ivy League’ se centró en la elegancia atemporal y una estética visualmente fría y limitada».

Además de evitar las tendencias o cualquier sensación de “calidez o comodidad”, tampoco usó intencionalmente tacones, faldas, vestidos ni prendas de punto. «Buscaba una apariencia que pareciera heredada, intelectual y ligeramente masculina en sus limitaciones: un guardarropa que no tuviera mucha comodidad ni una feminidad manifiesta».

Los blazers más destacados de Alma a lo largo de la película son su clásica chaqueta Céline de pata de gallo y una estructurada y atrevida chaqueta Totéme blanca, la última de las cuales es la primera presentación sartorial de Alma por parte del espectador: descansando en un bar de cócteles con poca luz, fumando un cigarrillo mientras debate descaradamente sobre la moralidad de Heigle y Aristóteles con sus subordinados. Bebe vino tinto con su traje blanco de 1.000 dólares con tanta despreocupación como rechaza las acusaciones de Hedrick sobre el nazismo de Freud.

«Específicamente quería que las líneas blancas y limpias la convirtieran en un faro en la habitación», dice Piersanti. Es una dicotomía compleja que hace que su peligroso atractivo se sienta palpable desde el primer momento.

Pero cualquier fanático de Roberts sabe que la propia actriz ganadora del Oscar fue una de las primeras en redefinir el traje de poder, no como una armadura corporativa, sino como un símbolo de dominio propio. El moodboard de Piersanti para Alma incluía imágenes del traje icónico de Roberts de los años 90.

Mucho antes de que el lujo tranquilo tuviera nombre, Roberts combinaba blazers cruzados con blusas de seda, pantalones a rayas con cuello abierto y chaquetas de esmoquin sobre la piel desnuda. Sus looks de principios de los 90 eran desgarbados y masculinos: hombros Armani, cortes extragrandes y sastrería andrógina que son una clara inspiración para el estilo frío y discreto de Alma.

«Para todos los personajes, el énfasis estaba en siluetas rectas y definidas y piezas básicas clásicas y sin marca que sugieren un gusto intelectual heredado, en lugar de una moda fugaz», dice.

Si Alma y su atrevido traje son el núcleo de la película, el resto de los personajes se construyen en diálogo con ella, cada uno de ellos haciéndose eco o resistiéndose a su presencia.

El estilo de Maggie es una “evolución de la emulación obsesiva”, dice Piersanti. La vemos en versiones más jóvenes y holgadas del traje de Alma, en un momento incluso usando una camiseta blanca y pantalones casi idénticos a un traje monocromático que vemos usar a Alma en el salón de clases al comienzo de la película. Más tarde, cuando las acusaciones de Maggie contra Henrik llegan a un punto de ebullición, la vemos con ropa que se parece a su atuendo desaliñado y gastado, y al final cambia cárdigans y blazers por una chaqueta vaquera que es un claro guiño a su uniforme de polo vaquero.

El estilo de Henrik es “clásico, informal y desgastado, un poco desaliñado”, dice Piersanti. “Es alguien que confía en su buena apariencia y su encanto natural, sin hacer un esfuerzo visible y eso se refleja en su vestimenta”.

A diferencia de los trajes abotonados de sus colegas femeninas, usa Levi’s de segunda mano, chaquetas de pana y camisas Oxford arrugadas diseñadas para desarmar y proyectar humildad. Es una contraparte del traje abotonado de Maggie, un reflejo de su modelo corrupto de valores «despertados» que funcionan para sofocar su curiosidad intelectual. En un momento, Henrik incluso la señala diciendo: «Tu generación es tan… unida».

