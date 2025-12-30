Discutir cosas por el bien de la nación.

Jacarta – Secretario General del Partido Despertar Nacional (PKB), Hasanuddin Wahid o Cak Udin habló sobre la reunión de cuatro líderes de partidos políticos (parpol) el domingo 28 de diciembre de 2025.

Los cuatro líderes de los partidos políticos incluyen al presidente general del PKB DPP, Muhaimin Iskandar o Tío IminPresidente del Partido del Mandato Nacional (PAN) Zulkifli Hasan o Zulhas, presidente general del Partido Golkar Bahlil Lahadaliay presidente diario del Partido Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Cak Udin dijo que los cuatro líderes de los partidos políticos se reunieron para discutir una serie de cosas por el bien de la nación.

«Todo lo que se discute es por el bien de la nación», dijo Cak Udin citado en ANTARA, el martes 30 de diciembre de 2025.

Cak Udin explicó que en la reunión de los cuatro líderes de los partidos políticos en la residencia de Bahlil se discutió la política con civismo y cortesía, así como la cooperación mutua entre todas las fuerzas políticas para hacer que el desarrollo nacional sea un éxito.

Cuando se le preguntó si el Proyecto de Ley de Elecciones Generales (RUU Pemilu) o el discurso electoral de los jefes regionales (elecciones regionales) a través de DPRD discutidos en la reunión, Cak Udin enfatizó que había asuntos más urgentes que discutir.

«Es más urgente discutir la aceleración de la rehabilitación después del desastre de Sumatra», afirmó.

Anteriormente se informó que el presidente diario del PPD del Partido Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, el presidente general del PAN, Zulkifli Hasan o Zulhas, el presidente general del PKB, Muhaimin Iskandar o Cak Imin, se reunieron en la residencia del presidente general del Partido Golkar, Bahlil Lahadalia.

El momento de la reunión fue revelado directamente por el político de Golkar y vicepresidente general de AMPI, Arief Rosyid Hasan.

Dijo que la reunión que se realizó el domingo 28 de diciembre de 2025 fue para la amistad y para discutir futuras agendas políticas.

«(Encontrar) amistad y discusión para fortalecer la coalición y discutir varias agendas políticas futuras», dijo Arief citado por ANTARA, el martes 30 de diciembre de 2025.

Aun así, Arief se mostró reacio a divulgar la futura agenda política discutida por los líderes de los partidos políticos.