Discutiendo regalías e incentivos, el gobierno recauda a músicos y promotores

Jacarta – Ministerio de Cultura desenrollar Conferencia de música de Indonesia (KMI) 2025 titulado «One Basic Tone», que se celebró del 8 al 11 de octubre de 2025. El evento también invitó músicocompositor de canciones, promotorlos sellos discográficos y los ministerios/instituciones (K/L) tienen como objetivo promover el ecosistema musical nacional.

Lea también: China refuerza los incentivos para los coches híbridos



En el evento de KMI, se presentó una mesa redonda para discutir los desafíos que enfrenta el ecosistema musical desde varios lados. Por ejemplo, en términos de educación, tecnología, regulaciones, incentivo trabajadores de la industria musical, a la protección social.

El compositor y músico Pongki Barata, quien fue uno de los panelistas, dijo que había un problema. realeza sigue siendo una cuestión crucial que debemos resolver juntos.

Lea también: Desde Hammersonic hasta Java Jazz, Indonesia demuestra que es capaz de organizar eventos musicales de talla mundial



«Así que es una cuestión de confianza y por qué el organizador no quiere pagar, porque siente que no tiene confianza. Si pago, él no lo hará, esa es la frase que escuché», dijo Pongki, citado el domingo 12 de octubre de 2025.

Lea también: Después de despedir a decenas de empleados fiscales, Purbaya amenaza a funcionarios traviesos en la Aduana



También se destacó la complejidad de las cuestiones de regalías, desde los datos de distribución de regalías y los datos de gravámenes hasta el registro de las hojas de registro que se informarán al Instituto de Gestión Colectiva (LMK). Incluyendo la cuestión de los metadatos de escribir los nombres de los cantantes que recibirán regalías.

Aparte de eso, también se dice que la conciencia de los usuarios de canciones para informar la lista de canciones cantadas o reproducidas sigue siendo mínima, lo que se suma a la cuestión de la confianza de los organizadores de eventos musicales en LMK.

Aparte de eso, también es un tema importante el personal que trabaja en LMK para registrar los nombres de los compositores que tienen derecho a recibir regalías. La razón es que si escribe letras incorrectas en su nombre, es posible que las regalías no lleguen al destinatario en cuestión.

También se espera que la certeza de los pagos de regalías pueda registrarse de forma transparente y digital. Además de ser exacto, también se espera que esto aumente la confianza de los organizadores de eventos musicales en LMK y LMKN.

El presidente de la Asociación de Promotores de Música de Indonesia (APMI), Dino Hamid, también pidió educación y divulgación sobre los derechos y obligaciones de los actores de la industria musical, incluidos los permisos para organizar eventos apropiados.

En cuanto al aspecto tecnológico, la industria musical también se enfrenta actualmente a problemas relacionados con la producción de canciones apoyadas por inteligencia artificial, tanto desde el tono hasta las letras de las canciones, así como el problema de los esquemas de plataformas de música digital sin suscripciones, algo que es necesario seguir.