Discutiendo la cooperación comercial con el ministro de Asuntos Exteriores bielorruso, Anindya Bakrie transmitió la economía indonesia para aumentar el trimestre sólido II-2025

Yakarta, Viva – Presidente de la Cámara de Comercio e Industria (Mujer) Indonesia Anindya Bakrie recibió una visita del Ministro de Asuntos Exteriores Bielorrusia Maxim Ryzhenkov en su oficina, Yakarta, hoy. Ambos discutieron las oportunidades para fortalecer la industria de los fertilizantes, la competencia de los recursos humanos (recursos humanos) de la industria de equipos pesados y varios otros potenciales de cooperación empresarial.

Dijo que Bielorrusia también ofreció una cooperación de fortalecimiento en el campo de equipos pesados, como tractores y camiones, que se consideraron importantes para apoyar el proceso de industrialización en Indonesia.

«Vemos a Bielorrusia muy fuerte en el costado ‘fertilizante’ o fertilizante. Incluso el ministro de Relaciones Exteriores bielorrusos expresó su deseo de no solo comerciar, sino que también construyó la industria de fertilizantes en Indonesia. Esto está en línea con la prioridad del presidente Prabowo hacia la seguridad alimentaria «, dijo Anindya, miércoles 6 de agosto de 2025.

Según él, el potencial de cooperación puede proporcionar un valor adicional en el país y fortalecer la transformación de Indonesia de los exportadores de materias primas a países industrializados basados en tecnología.

«Abrimos el comercio más amplio posible, a Occidente, como Estados Unidos y la Unión Europea y hacia el este, como China, Rusia y Bielorrusia. Esto es parte de los esfuerzos de Kadin para aprovechar el sólido crecimiento económico, con logros de 5.12 por ciento en el segundo trimestre», dijo.

Ketum Kadin Anindya Bakrie Foto : Viva.co.id/fajar Ramadhan

Anindya también destacó la importancia de fortalecer los recursos humanos al alentar la cooperación técnica y la educación vocacional.

«Le pido al Ministro de Relaciones Exteriores de Bielorrusia que considere el fortalecimiento de nuestros ‘Estudios Vocacionales’, para que podamos producir trabajadores calificados que estén listos para apoyar la transformación de la industria nacional», dijo.

Mientras tanto, el vicepresidente de Kadin Indonesia Relaciones Exteriores de Bernardino M Vega dijo que en el futuro, la cooperación de Indonesia con países en la región euroasiática será más estratégica.

Ketum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie Foto : Viva.co.id/fajar Ramadhan

«Existe una propuesta para la formación del Consejo de Negocios de la UE de Indonesia para apoyar la implementación del ‘Acuerdo de Libre Comercio’ con la Unión Eurosia de la Economía. Esta puede ser una nueva página en el desarrollo de la cooperación de Indonesia con Europa del Este», dijo.

Además, el presidente del comité bilateral ruso: Kolsususia Kadin Indonesia Didit Ratam dijo que Bielorrusia tenía una experiencia profunda en el sector agrícola y de apoyo a la tecnología, desde drones agrícolas hasta sistemas de tecnología de la información para la agricultura. (Hormiga)