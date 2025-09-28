Discutiendo el acuerdo sobre Gaza con Oriente Medio, Trump: los rehenes deben ser liberados

Yakarta, Viva – Presidente de los Estados Unidos (COMO), Donald TrumpEl viernes pasado dijo que su partido estaba realizando una discusión «que fue muy inspirada y productiva» sobre Gaza, Palestinacon la comunidad Oriente Medio.

«Se han producido negociaciones intensas durante cuatro días, y continuarán todo el tiempo que sean necesarios hasta que se llegue a un acuerdo exitoso», dijo Trump en su plataforma de redes sociales, Truth Social, citada el domingo 28 de septiembre de 2025.



Viva militar: israelíes que fue retenido como rehén por el grupo palestino Hamas

Según él, todos los países en el Medio Oriente estaban involucrados y Hamas, ya que el grupo de resistencia palestina también conocía la discusión.

Si bien Israel, incluido Benjamin Netanyahu, seguramente también ha sido informado de los desarrollos en cada nivel.

Trump agregó que había un mayor entusiasmo y buenas intenciones de llegar a un acuerdo «después de décadas, en comparación con lo que había visto antes».

También enfatizó que todas las partes querían abandonar la era de «muerte y oscuridad».

Trump, quien afirmó estar orgulloso de participar en la conversación, dijo que el rehén En Gaza debe ser liberado y la paz permanente permanente debe realizarse. (Hormiga).