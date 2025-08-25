Discusión de Kakorlantas con expertos de académicos, discutiendo los servicios en el campo del tráfico

Yakarta, Viva – Kakorlantas Polri El inspector general Agus Suryonugroho celebró una discusión con expertos, académicos y observadores de transporte y seguridad el lunes 25 de agosto en la policía nacional Korlantas, Yakarta.

Leer también: Kakorlantas acompañó al jefe de la policía nacional Sambangi dos Pesantren mayor en Java Oriental, solicite oración por la nación



Este foro discute el compromiso del jefe de policía nacional, el general Pol Listyo Sigit Prabowo, para continuar mejorando para servir a la comunidad, especialmente en el campo tráficoPara mantener y aumentar la confianza pública en la Policía Nacional.

En su presentación, el inspector general Agus enfatizó la importancia de escuchar los aportes de varias partes antes de formular políticas.

Leer también: La demostración de DPR Kepung de hoy, la policía posee ingeniería de tráfico situacional





Kakorlantas Polri Inspector General Agus Suryonuroho

«La política de Korlantas debe nacer del consejo de la comunidad, los expertos, los académicos y los observadores. La transformación organizacional y la transformación operativa son la clave para que el público sienta realmente la presencia de los Korlantas», dijo.

Leer también: Varios de estos programas son juzgados por el inspector general Agus merece ser nombrado una cifra de cambio de tráfico



Transformación organizacional y operativa. Según AGU, la transformación organizacional incluye dos aspectos: estructura sólida y logros reales. «La organización debe ser grande debido a la estructura, pero también grande debido al logro. Ambos deben ser escoltados», dijo.

La transformación operativa, continuó, se llevó a cabo haciendo que Korlantas fuera más activa en el campo. Desde que sirvió, el Inspector General Agus Suryo rutinariamente cayó directamente en grandes operaciones, como operaciones de Ketupat y salvaguardando la celebración del 17 de agosto.

«La presencia de los Korlantas en el campo no es solo técnica, sino que es real para que el público sienta los beneficios», dijo.

Agus Suryo también destacó el desarrollo de la aplicación de la ley de tráfico electrónico (ETLE). Reconoció que este sistema aún necesita una mejora para ser más efectivo y legalmente legítimo. «Estamos revisando las diferencias en evidencia física y digital, así como los requisitos formales para que la policía basada en Etle tenga una fuerte legitimidad», dijo.

Además, el programa «Saludos de Korlantas» continúa siendo fortalecido por un enfoque humanista, desde saludos a los contribuyentes hasta las escuelas, el pesantreno y las comunidades. Todos están dirigidos a la apertura del servicio, así como a una campaña de seguridad.

En la discusión, Agus Suryo también subrayó el problema de la seguridad del tráfico. Según él, a pesar de que la tasa de accidentes aún es alta, se ha visto la tendencia a la baja. En la última operación, la muerte de accidentes se registró un 51 por ciento en 17 días, mientras que el número de accidentes se redujo en alrededor del 30 por ciento.

«El estado debe atreverse a comportarse, incluido el frenar vehículos encima Dimensión y sobrecargapara que el impacto de la disminución del accidente sea más significativo «, enfatizó.

Kakorlantas enfatizó que esta gran tarea no podía hacerse solo. Por lo tanto, abrió el espacio de entrada de varias partes.

«Necesitamos la sinergia de todas las partes interesadas, que van desde el Ministerio de Transporte, Obras Públicas, hasta la comunidad. Todo para la mejor seguridad y servicio», dijo.

Esta discusión también es parte de la serie de la conmemoración del Día Nacional del Tráfico y Transporte del Tráfico y el Transporte el 19 de septiembre de 2025, que se espera que sea un impulso moral para aumentar la conciencia de seguridad en el camino.