Discusión con Boeing en los Estados Unidos, Garuda Indonesia está dirigida a agregar 100 aviones a 2029

Yakarta, Viva – Presidente Director de PT Garuda Indonesia (Persero) TBK, Wamildan Tsani Panjaitan, hizo una visita a los Estados Unidos para discutir el plan estratégico de la compañía en la adquisición de nuevos aviones con el fabricante Boeing.

Esta visita se llevó a cabo en conjunto con la visita del presidente Prabowo Subianto a la tierra del tío Sam o los Estados Unidos (EE. UU.).

La directora de comercio Garuda Indonesia, Reza Aulia Hakim, explicó que la discusión fue un paso importante para garantizar que el plan para agregar la flota de Garuda a largo plazo sea más competitiva en términos de número y precio.

«En el marco de los propósitos de esta cooperación a largo plazo, nuestro presidente presidente (director) acompañó hoy al Sr. Presidente Prabowo Subianto en un viaje a los Estados Unidos (EE. UU.) Para realizar más discusiones relacionadas con la adquisición planificada de la flota de aviones de Boeing», dijo Reza durante una audiencia con la Cámara de la Comisión de Representantes VI en Jakarta, lunes 22 de septiembre, 2025.

Garuda Indonesia se dirige a que el plan de compra de la aeronave trae beneficios óptimos, no solo en términos de operación, sino también financiero.

La flota creció rápidamente después de la independencia

Junto con la recuperación de la industria de la aviación global, Garuda Indonesia aumentó gradualmente la capacidad de su flota. De 71 aviones en 2023, aumentó a 73 unidades en 2024.

Bajo la nueva administración, hasta agosto de 2025 Garuda ha agregado cinco aviones nuevos para que la flota total ahora alcance 78 unidades.

Aerolínea placa roja Incluso se dirigió a un total de siete aviones nuevos en 2025, para ser el más adicional después del Covid-19ndemi Covid-19.

En términos de tráfico de vuelo, se proyecta que el mercado de pasajeros aéreos continúe aumentando a 105 millones de pasajeros en 2025. Garuda está dirigido a servir a 12.2 millones de pasajeros este año.

La gran estrategia de Garuda para 2029

Reza afirmó que Garuda Indonesia desempeñó un papel estratégico en el apoyo a la economía nacional a través de la conectividad aérea, el turismo y la economía creativa. Además, Garuda es la única aerolínea nacional que opera más de 30 aviones de cuerpo ancho y tiene una asociación global con varias aerolíneas internacionales.

«Luego, también, en el futuro, nos dirigimos gradualmente a más de 100 aviones a 2029. Esta estrategia permitirá a Garuda Indonesia conectar más de 100 rutas de vuelo y alcanzar el 50 por ciento de la participación en el mercado interno», dijo Reza.

Con este ambicioso paso, Garuda Indonesia espera fortalecer su posición como aerolínea nacional, así como un jugador global que puede competir en el ámbito internacional.