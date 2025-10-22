Discurso sobre el empaquetado genérico de cigarrillos, experto en derechos de propiedad intelectual: el PNBP podría disminuir

Jacarta – La presidenta general de la Asociación de Asesores en Derechos de Propiedad Intelectual (AKHKI), Dwi Anita Daruherdan, evaluó los planes del Ministerio de Sanidad (Ministerio de Salud) para hacer cumplir una política uniforme de empaquetado de cigarrillos o embalaje neutro puede estimular la circulación cigarrillos ilegales y reducir los ingresos estatales no tributarios (PNBP)

«No estoy de acuerdo. Porque, embalaje neutro eliminará la marca y esto eliminará la función de la marca en los paquetes de cigarrillos. «La función de una marca es diferenciar productos o servicios similares producidos por diferentes partes», dijo Dwi en una declaración escrita, citada el miércoles 22 de octubre de 2025.

Dwi puso el ejemplo de la industria de alimentos y bebidas, que depende en gran medida de la identidad visual para generar confianza en los consumidores. Según él, sin una marca, la gente tendrá dificultades para diferenciar los productos y perderá orientación a la hora de elegir.

Destacó que construir una marca no es fácil. Una marca es el resultado de un largo proceso y una gran inversión, lo que es garantía de calidad y confianza del consumidor.

«Tener una marca que es conocida en la sociedad, no es solo chasquear los dedos o parpadear, lo que se pega se sabe inmediatamente. Todo pasa por un proceso y un esfuerzo que no es fácil», subrayó Dwi.

Además, añadió que las marcas globales con valoraciones altas podrían perder valor si se ven obligadas a vender productos sin una identidad visual.

«Imagínese si le diera una bebida de cola sin marca. ¿Estaría dispuesto a beberla? Así que el valor de una marca es algo muy importante que debe mantenerse de vez en cuando», explicó Dwi.

Potencial para desencadenar cigarrillos ilegales y reducir la PNBP

Además de los aspectos legales y el valor de marca, Dwi también destacó el impacto económico de esta política. Según él, la uniformidad del embalaje facilitará la falsificación de productos, porque los diseños de los embalajes ya no son complejos ni fáciles de imitar.

Agregó que esta política tiene el potencial de reducir el interés de las empresas en registrar marcas ante la Dirección General de Propiedad Intelectual (DJKI). Como resultado, los ingresos estatales provenientes del PNBP podrían disminuir significativamente.

«De hecho, la industria de los productos del tabaco ha sido uno de los mayores contribuyentes al registro de marcas en Indonesia», concluyó.