Discurso en la sesión de las Naciones Unidas, la Comisión de la Cámara de Representantes que le pedí a Prabowo que votara por la independencia palestina

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto pronunciará un discurso en la 80a Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, Estados Unidos.

Miembro Comisión I del DPR RI Faction of the National Awakening Party (PKB), de Soleh, dijo que el Foro Internacional fue un impulso importante para que Indonesia mostrara actitudes e ideas con respecto a los desafíos globales que enfrenta el mundo de hoy.

«La sesión de la Asamblea General de la ONU es una etapa estratégica. El presidente Prabowo debe aprovechar esta oportunidad para confirmar la posición de Indonesia en enfrentar las crisis mundiales, especialmente las tragedias humanitarias en Gaza», dijo Soleh, el lunes 22 de septiembre de 2025.

Al enfatizar que Indonesia, como el país con la población musulmana más grande del mundo, tiene la obligación moral y política de el apoyo en voz alta para la lucha de las personas. Palestina.

También espera que Prabowo sin dudas exprese su apoyo a Palestina en Asamblea General de la ONU el.

«Espero que el presidente Prabowo no dude en transmitir apoyo para independencia Palestina con una solución de dos country. El presidente también debe condenar fuertemente las acciones del genocidio realizado por Israel en Gaza «, enfatizó.

Por Soleh agregado, la insistencia de un alto el fuego se convirtió en un punto importante que el presidente Prabowo tuvo que presentar ante la Asamblea General de la ONU.

Eso, según él, era para detener el sufrimiento y el hambre experimentados por la gente de Gaza debido al bloqueo israelí y los ataques militares.

«El mundo está esperando la voz de Indonesia. Con el liderazgo del presidente Prabowo, creo que Indonesia puede desempeñar un papel importante en el movimiento de la solidaridad global para detener la tragedia humanitaria en Palestina», dijo.

Como se informó, el presidente Prabowo pronunciará un discurso en tercer lugar en la sesión de debate general de la ONU el 23 de septiembre de 2025, después del presidente de Brasil y el presidente de los Estados Unidos.

La sesión de la Asamblea General de este año se convirtió en un impulso importante para Indonesia. Porque Indonesia enfatizará su papel como el líder global de Sur, que expresó agresivamente la reforma del gobierno mundial.