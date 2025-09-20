Discurso en la Asamblea General de la ONU, Prabowo se considera una historia repetida de la diplomacia de su padre

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Hará un discurso en la 80ª Sesión General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, Estados Unidos, el martes 23 de septiembre de 2025.

La presencia de Prabowo se considera un momento histórico porque repite el rastro de la lucha diplomacia El padre, Prof. Sumitro djojohadikusumo.

Fundador de la Comunidad de Política Frases de Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal dijo que la presencia del presidente Prabowo en el Foro de la ONU fue una continuación de la tradición de la familia de combate diplomacia.

«Nosotros, el pueblo indonesio, esperamos que, como el fallecido profesor Sumitro, el presidente Prabowo, podamos continuar luchando por los esfuerzos mundiales para fortalecer el multilateralismo», dijo Dino en un comunicado de prensa de la Agencia de Comunicación del Gobierno, el sábado 20 de septiembre de 2025.

Conocido, el Prof. Sumitro una vez dirigió la delegación indonesia en las Naciones Unidas en el período 1948-1949, un período que determinó la historia del pueblo indonesio y su posición en el mundo.

Una de las diplomacia más monumental que Sumitro registró fue un memorando enviado desde la Oficina Representativa de la República de Indonesia en las Naciones Unidas al Oficial del Ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, Robert A. Lovett.

Memorandum, que luego se publicó en el New York Times el 21 de diciembre de 1948, condenó la agresión militar holandesa como una amenaza para los esfuerzos para construir el orden mundial.

La agresión también se consideró una fuerte violación del acuerdo de Renville y otras negociaciones entre Indonesia y los Países Bajos, así como hiriendo a la legitimidad de la ONU.

No solo eso, Sumitro hizo varios esfuerzos diplomáticos, incluida la construcción de apoyo de países asiáticos. En una reunión en India, enero de 1949, logró aumentar la solidaridad de los países asiáticos para detener la agresión holandesa y exigir la liberación de los líderes republicanos.

El clímax, los holandeses reconocieron la soberanía de Indonesia a través de la conferencia de la mesa redonda en diciembre de 1949

Dino Rate, el discurso del presidente Prabowo en la 80ª sesión general de las Naciones Unidas traerá un soplo de aire fresco en medio del espíritu decreciente del multilateralismo global.

«El multilateralismo en todas partes está ahora en un estado de hundimiento», dijo.